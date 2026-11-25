Cách TP Vinh cũ gần 160km, rừng săng lẻ ở bản Quang Thịnh, xã Tam Quang, hiện lên xanh ngút ngàn giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ. Khu rừng cổ thụ với vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành là điểm dừng chân hấp dẫn du khách trên hành trình khám phá. (Ảnh: Bá Thăng)

Những cây săng lẻ cổ thụ vươn cao hàng chục mét, thân cây to lớn, tán lá đan xen tạo nên không gian xanh mát giữa đại ngàn. Người dân địa phương cho biết, không ai biết chính xác khu rừng có từ bao giờ, bởi từ khi lớn lên, họ đã thấy những cây săng lẻ sừng sững phủ bóng cả cánh rừng. (Ảnh: Bá Thăng)

Quốc lộ 7A xuyên qua khu rừng săng lẻ, tạo nên cung đường đẹp hiếm có giữa miền Tây Nghệ An. Đoạn đường chạy giữa những hàng cây cổ thụ xanh tươi từ lâu trở thành điểm dừng chân, chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích. (Ảnh: Bá Thăng)

Những thân săng lẻ hàng trăm năm tuổi, có cây phải một đến hai người ôm mới xuể, mang dấu ấn thời gian giữa đại ngàn. Những cây cổ thụ và lớp cây đang sinh trưởng đan xen tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, góp phần duy trì sức sống bền bỉ của khu rừng. (Ảnh: Bá Thăng)

Săng lẻ thuộc họ bằng lăng, gỗ nhóm 5. Săng lẻ là tên gọi địa phương, còn tên khoa học là Lagerstroemiatomentsa Presl, thường có hoa tím nhỏ nở vào mùa hè. Với những tầng tán rộng, rừng săng lẻ được ví như “lá phổi xanh”, góp phần điều hòa khí hậu, giữ môi trường trong lành và bảo vệ hệ sinh thái vùng miền Tây Nghệ An. Không chỉ có giá trị cảnh quan, khu rừng còn mang ý nghĩa phòng hộ quan trọng. (Ảnh: Bá Thăng)

Màu xanh ngút ngàn của rừng săng lẻ tạo nên một “thung lũng xanh” quyến rũ giữa miền sơn cước. Mỗi mùa, khu rừng lại mang một vẻ đẹp riêng, từ sắc xanh tươi mát đến những gam màu vàng, đỏ khi bước vào mùa thay lá. (Ảnh: Minh Châu)

Rừng Săng Lẻ đẹp nhất là khoảng tháng Tư hàng năm, khi bước vào mùa thay lá. (Ảnh: Minh Châu)

Ngôi nhà sàn mộc mạc giữa rừng săng lẻ là điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, ngắm cảnh và khám phá thiên nhiên. Công trình mang nét gần gũi với văn hóa bản địa, góp phần tạo thêm trải nghiệm cho những người đến tham quan khu rừng cổ thụ. (Ảnh: Bá Thăng

Chiếc cầu tre bắc qua khe nước giữa rừng tạo điểm nhấn bình dị, gần gũi với thiên nhiên. Từ đây, du khách có thể dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh và cảm nhận không gian yên bình dưới những tán săng lẻ cổ thụ. (Ảnh: Bá Thăng)

Những thân săng lẻ cao lớn, tán cây đan xen tạo thành mái che tự nhiên, khiến không gian bên dưới luôn xanh mát. Khu rừng được người dân bản Quang Thịnh gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành niềm tự hào và báu vật của cộng đồng địa phương. (Ảnh: Bá Thăng)

Năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đưa rừng săng lẻ Tam Đình vào danh sách cần được bảo vệ nghiêm ngặt, trong đó khoảng 70ha được quy hoạch thành vùng rừng đặc dụng. Theo quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021–2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu rừng nay được xác định là Khu bảo vệ cảnh quan săng lẻ Tương Dương, với tổng diện tích 242ha, góp phần bảo tồn giá trị thiên nhiên độc đáo của miền Tây Nghệ An. (Ảnh: Minh Châu)