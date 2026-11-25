Ven sông Hà Thanh, đoạn trước Tiểu chủng viện Làng Sông, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, hàng chục chiếc thuyền cá đang được khoác lên diện mạo mới. Ảnh: Trương Định.

Theo UBND xã Tuy Phước, trong quá trình thực hiện chủ trương giải bản tàu cá không còn đủ điều kiện hoạt động, địa phương thấy rằng, mỗi con tàu không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn chứa đựng biết bao kỷ niệm của nhiều thế hệ ngư dân. Ảnh: Trương Định.

Thay vì để những con tàu cũ bị lãng quên, địa phương đã tận dụng, cải tạo và đưa chúng vào một không gian văn hóa mang đậm bản sắc quê hương, góp phần làm đẹp cảnh quan và phục vụ cộng đồng. Ảnh: Trương Định.

Địa phương xác định việc triển khai không chỉ đơn thuần là tận dụng những con tàu đã giải bản để trang trí cảnh quan, mà còn là quá trình vận động người dân cùng chung tay gìn giữ những giá trị truyền thống. Ảnh: Trương Định.

Hình ảnh Tiểu chủng viện Làng Sông - nơi lưu dấu nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Đàng Trong, được tái hiện trên thân con tàu. Ảnh: Trương Định.

Địa phương cũng kỳ vọng kết nối “Con đường tàu quê hương” với các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên để hình thành sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng “Làng Sông - Tuy Phước”. Ảnh: Trương Định.

Địa phương mong muốn nhận được sự chung tay, đóng góp ý tưởng của những người từng gắn bó với nghề biển để “Con đường tàu quê hương” thực sự trở thành không gian văn hóa mang dấu ấn và hơi thở cộng đồng. Ảnh: Trương Định.

Thông qua công trình, địa phương cũng gửi gắm thông điệp về sự đổi mới, sáng tạo trong phát triển: những giá trị cũ, nếu được trân trọng và phát huy đúng cách, vẫn có thể tiếp tục đóng góp cho cuộc sống hôm nay. Ảnh: Trương Định.

"Con đường tàu quê hương” được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn cảnh quan và không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Tuy Phước, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với vùng đầm Thị Nại. Ảnh: Trương Định.