Phát hiện hang động mới với 'cung điện thạch nhũ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng TrịHang Thắng dài 3 km, chứa hệ thống thạch nhũ quy mô lớn với nhiều cột đá cao 50 m và các cụm ngọc động, được phát hiện tại vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 25/6, đại diện Công ty Jungle Boss cho biết hôm 3/6 đơn vị tiếp nhận thông tin về hang động mới từ một người đi rừng.

Đội thám hiểm Jungle Boss lập tức phối hợp cùng Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành tìm kiếm. Sau hai giờ đi bộ, đội thám hiểm thấy cửa hang, nằm trên cung đường giữa Hang Voi và Hồ Ma Đa. Sau 6 ngày thám hiểm, khảo sát bên trong hang, các chuyên gia quyết định đặt tên là hang Thắng (tiếng Anh: Victory Cave), theo tên của người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí.

Bên trong hang Thắng, thạch nhũ xuất hiện dày đặc, hình dáng được chuyên giá ví như "cung điện". Ảnh:Jungle Boss

Hang dài khoảng 3 km, rộng trung bình 70 m, có nơi rộng hơn 100 m. Hang gồm hai cửa và chia thành hai nhánh riêng biệt. Cửa vào rộng khoảng 5 m2, trong khi cửa ra hẹp, vừa đủ một người lớn lách qua. Để tiếp cận, đội thám hiểm phải đu dây xuống độ sâu 20 m.

Ngay khi xuống lòng hang, các chuyên gia ghi nhận một "cung điện thạch nhũ" với hàng triệu năm kiến tạo. Có nhiều cột thạch nhũ cao tới 50 m nằm giữa lòng hang, rèm đá buông dài từ trần xuống vách. Hàng loạt hình thái đá cùng biến thể thạch nhũ với hình thù độc đáo xuất hiện dày đặc.

Trong hang có nơi rộng hơn 100 m. Ảnh: Jungle Boss

Đặc biệt, đội thám hiểm còn phát hiện số lượng lớn cụm ngọc động tròn trịa, sáng bóng nằm tập trung trong các hốc đá tự nhiên.

"Nhiều năm thám hiểm hang động, chúng tôi chưa từng thấy kích thước của ngọc động lớn và ấn tượng như vậy. Đây là minh chứng cho quá trình địa chất nổi bật trong lòng hang Thắng", đại diện đội thám hiểm nói.

Hang Thắng hiện được Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chấp thuận chủ trương cho Jungle Boss đưa vào khai thác du lịch trong hành trình khám phá thung lũng Ma Đa - Hang Trạ Ang (thời gian hai ngày một đêm).

Ngọc động trong hang Thắng. Ảnh: Jungle Boss

Ngày 23/6, lực lượng bảo vệ rừng tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện một hang động tại tiểu khu 638S, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Hang có cửa rộng gần 70 m, bên trong có hệ thống thạch nhũ đa sắc. Theo Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, các đặc điểm địa chất tại đây đặt ra giả thuyết khu vực này còn ẩn chứa một hệ thống hang động karst ngầm quy mô lớn, có sự liên kết ngầm với nhau.

Hồi cuối tháng 4, Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt phát hiện thêm 26 hang động mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đo vẽ tổng chiều dài 13.643 m. Trong đó, hang Thiên Cung dài 4.206 m, được đánh giá có giá trị khoa học và tiềm năng khai thác lớn. Ngoài ra, hang Chả Nghéo trở thành tâm điểm chú ý nhờ cấu trúc thác nước đổ thẳng vào lòng vực sâu.