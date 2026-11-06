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Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Quảng Trị - Hồ canxi rộng khoảng 500 m2, nước xanh màu ngọc bích tại hang Thắng, được đánh giá lớn nhất trong các hang động được phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 1

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Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 2

Hồ canxi tại hang Thắng khi ngập nước vào mùa mưa có màu ngọc bích. Theo chuyên gia thám hiểm, đây là hồ lớn nhất từng được ghi nhận trong các hang động đã phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Mùa nắng, hầu hết hồ cạn nước, để lộ nền đá và các gờ khoáng chất.

Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 3

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Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 4

Trong hang, khi nước dâng có thể chèo SUP để khám phá những khối thạch nhũ đồ sộ vươn lên từ mặt hồ. Nước dâng cũng chính là thời điểm môi trường nuôi dưỡng thạch nhũ phát triển mạnh nhất.

Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 5

Bên cạnh hồ lớn rộng 500 m2, hang Thắng còn có nhiều hồ rộng 100 đến 200 m2. Phía trên là những khối thạch nhũ lớn.

Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 7

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Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 8

Một hồ canxi cạn nước vào mùa nắng, đến mùa mưa được nước lấp đầy. Tại hang Thắng, các hồ thường tích đầy nước từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, tùy thuộc vào lượng mưa và quá trình thoát nước trong hang.

Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 9

Một dãy hồ có hình dáng như ruộng bậc thang nối tiếp. Khi lượng nước thẩm thấu qua các tầng đá vôi tăng lên, những hồ canxi tự nhiên dần đầy nước, phản chiếu hệ thống thạch nhũ. Khi nước rút vào mùa nắng, các hồ cạn và những bậc đá lộ ra, giúp du khách quan sát rõ cấu trúc phân tầng trên nền hang.

Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 10

Hệ thống hồ được hình thành từ quá trình vận động của nước và sự kết tủa khoáng chất trong tự nhiên. Khi nước từ trần và vách hang chảy xuống, dòng chảy góp phần tạo nên những vùng trũng trên nền đá, đồng thời canxi cacbonat dần kết tủa và bồi đắp thành các gờ khoáng chất.

Qua thời gian, những gờ đá phát triển thành các bức tường ngăn tự nhiên, giữ nước lại và tạo nên hệ thống hồ nhiều tầng với những đường viền.

Các hồ nước tự nhiên giữa không gian hang động kỳ vĩ vào mùa mưa. Du khách có thể khám phá khu vực này khi điều kiện thời tiết và an toàn cho phép.
Các hồ nước tự nhiên giữa không gian hang động kỳ vĩ vào mùa mưa. Du khách có thể khám phá khu vực này khi điều kiện thời tiết và an toàn cho phép.

Các hồ nước tự nhiên giữa không gian hang động kỳ vĩ vào mùa mưa. Du khách có thể khám phá khu vực này khi điều kiện thời tiết và an toàn cho phép.

Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 13

Hang Thắng nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, do anh Nguyễn Quyết Thắng, xã Phong Nha, phát hiện đầu tháng 2/2026 khi nhận thấy luồng gió mát lạnh thổi mạnh từ lòng núi. Cửa hang nằm sau vách đá dựng đứng cao hàng chục mét. Anh chụp ảnh, quay video gửi Công ty Jungle Boss để đề xuất khảo sát.

Tháng 6/2026, đoàn của Jungle Boss và Ban quản lý Vườn quốc gia đu dây khoảng 20 m xuống hang, ghi nhận không gian rộng lớn cùng hệ thạch nhũ kỳ vĩ. Các chuyên gia đặt tên hang theo tên người phát hiện (Victory Cave).

Một khối thạch nhũ cao hơn 5 m với hình dạng như gốc cổ thụ. Kết quả khảo sát cho thấy hang Thắng dài gần 3 km, rộng trung bình khoảng 70 m, nhiều đoạn vượt 100 m.
Một khối thạch nhũ cao hơn 5 m với hình dạng như gốc cổ thụ. Kết quả khảo sát cho thấy hang Thắng dài gần 3 km, rộng trung bình khoảng 70 m, nhiều đoạn vượt 100 m.
Khối thạch nhũ cao hơn 10 m. Hang Thắng có hai cửa và chia thành hai nhánh. Cửa vào rộng khoảng 5 m2, trong khi cửa ra hẹp, chỉ vừa một người lớn lách qua.
Khối thạch nhũ cao hơn 10 m. Hang Thắng có hai cửa và chia thành hai nhánh. Cửa vào rộng khoảng 5 m2, trong khi cửa ra hẹp, chỉ vừa một người lớn lách qua.
Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 16

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Hồ ngọc bích 500 m2 trong hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - 17

Các chuyên gia đánh giá hang Thắng có hệ thống thạch nhũ quy mô lớn, hiếm gặp tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhiều cột đá cao khoảng 50 m hình thành qua quá trình nước thấm qua trần đá vôi trong hàng triệu năm, được ví như "cung điện thạch nhũ".

Trong hang ngọc động phân bố dày đặc ở khu vực cách cửa hang khoảng 300 m. Số lượng ngọc động tại đây được đánh giá nhiều hơn một số hang động khác ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang Thắng được đưa vào khai thác du lịch từ tháng 8/2026, với tour khám phá hai ngày một đêm, giá 7,6 triệu đồng. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Khu vực này nổi tiếng với hệ thống hang động đá vôi, đến nay đã phát hiện 473 hang, trong đó có Sơn Đoòng, Én và Pygmy, lần lượt là hang lớn thứ nhất, thứ hai và thứ tư thế giới. Hiện 35 hang được đưa vào khai thác du lịch.
Trong hang ngọc động phân bố dày đặc ở khu vực cách cửa hang khoảng 300 m. Số lượng ngọc động tại đây được đánh giá nhiều hơn một số hang động khác ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang Thắng được đưa vào khai thác du lịch từ tháng 8/2026, với tour khám phá hai ngày một đêm, giá 7,6 triệu đồng. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Khu vực này nổi tiếng với hệ thống hang động đá vôi, đến nay đã phát hiện 473 hang, trong đó có Sơn Đoòng, Én và Pygmy, lần lượt là hang lớn thứ nhất, thứ hai và thứ tư thế giới. Hiện 35 hang được đưa vào khai thác du lịch.

Trong hang ngọc động phân bố dày đặc ở khu vực cách cửa hang khoảng 300 m. Số lượng ngọc động tại đây được đánh giá nhiều hơn một số hang động khác ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang Thắng được đưa vào khai thác du lịch từ tháng 8/2026, với tour khám phá hai ngày một đêm, giá 7,6 triệu đồng.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Khu vực này nổi tiếng với hệ thống hang động đá vôi, đến nay đã phát hiện 473 hang, trong đó có Sơn Đoòng, Én và Pygmy, lần lượt là hang lớn thứ nhất, thứ hai và thứ tư thế giới. Hiện 35 hang được đưa vào khai thác du lịch.

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Theo Đắc Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vnexpress.net/ho-ngoc-bich-500-m2-trong-hang-dong-phong-nha-ke-bang...

-05/11/2026 18:47 PM (GMT+7)
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