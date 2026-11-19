Rẽ vào ngõ 456 phố Hoàng Hoa Thám, qua những bức tường cũ và tán cây, là một khoảng sân kê chi chít bàn, khay, hộp đá. Không mặt tiền, không biển hiệu nổi bật, chợ chỉ họp một ngày mỗi tuần, vào Chủ nhật, từ 8h30 đến 15h, nhưng cuối tuần nào cũng đông nghịt người.

Chủ một quầy hàng tại đây cho biết chợ có diện tích khoảng 500 m2, với hàng chục quầy bày bán đá từ nhiều nơi đổ về. Ban đầu, chợ họp sáng thứ Bảy, nhưng đến khoảng năm 2015 chuyển sang Chủ nhật. Thuở đầu, đây là nơi những người buôn đá ở các tỉnh và Hà Nội gặp nhau trao đổi hàng; về sau, khách tham quan, mua sắm trong và ngoài nước cũng tìm đến.

Hàng hóa trải từ đá thô đến trang sức chế tác, nhiều quầy nhập đá chủ yếu từ Yên Bái; ngoài ruby còn có sapphire, spinel, aquamarine. Giá dao động từ vài chục nghìn đến hàng trăm triệu đồng, tùy chất liệu, độ hiếm và kích thước.

Đến chợ, nhiều người mang theo dụng cụ riêng: có khách nước ngoài cẩn thận soi từng viên, có người dùng đèn chuyên dụng và kính lúp kiểm tra trước khi trả giá. Các chủ hàng cho biết vài năm gần đây phiên chợ đón thêm nhiều du khách quốc tế.

Một nữ du khách giơ viên đá lên cao để xem màu sắc dưới ánh sáng tự nhiên.

Người đàn ông dùng kính lúp soi kỹ viên đá trước các khay đá được xếp ngay ngắn.

Dù các tiểu thương phải đăng ký, ký cam kết khai báo đúng xuất xứ và chịu trách nhiệm về sản phẩm, nhiều khách hàng vẫn cho rằng cần có sự am hiểu, kiến thức về đá khi đến chợ. Cách phân biệt đơn giản nhất là soi bằng đèn pin: đá tự nhiên cho ánh sáng lấp lánh, rực rỡ hơn. Viên đá đẹp được đánh giá qua độ đậm của màu, độ trong và không trầy xước; người mua thường xoay đá để tìm góc màu đẹp nhất trước khi ước giá.

Gắn bó với chợ gần 8 năm, anh Trường Thanh (Hà Nội) hiện kinh doanh một gian nhỏ chuyên bán đá quý. Theo anh, giá trị mỗi món phụ thuộc vào kích thước, màu sắc, chất lượng và độ hiếm. Riêng sợi dây chuyền anh đang đeo có giá trị hơn 15 triệu đồng.

Bấm để lật

Từ đá nguyên khối chưa qua xử lý đến trang sức chế tác tỉ mỉ, sản phẩm ở chợ khá đa dạng. Những chiếc vòng, nhẫn làm từ đá quý có thể lên tới vài chục triệu đồng.

Bên cạnh người có kinh nghiệm sưu tầm, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến để xem đá tự nhiên và chọn món hợp sở thích. Một số người đi vòng quanh các gian, so giá rồi mới quyết định mua vòng tay, nhẫn hay đồ trang trí.

Linh (sinh năm 1999, Hà Nội) cùng một người bạn đến chợ vào cuối tuần để tham quan và chọn đồ. Cô cho biết hàng ở đây phong phú, từ đá thô đến trang sức đã chế tác, với nhiều mức giá. Địa điểm nằm sâu trong ngõ, khá khó tìm với người đến lần đầu, nhưng cô ấn tượng với không khí nhộn nhịp và sự đa dạng của phiên chợ.