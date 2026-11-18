Thôn Lao Xa, xã Sà Phìn, là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Những món trang sức bạc không chỉ là vật dụng làm đẹp, thể hiện sự sung túc trong các dịp lễ, Tết mà còn mang ý nghĩa tâm linh, được người dân tin rằng có thể bảo vệ sức khỏe, đem lại may mắn và hạnh phúc.

Nghề chạm bạc ở Lao Xa được một số gia đình gìn giữ, tiếp nối qua các thế hệ. Với quan niệm giữ nghề trong dòng họ, kỹ thuật chế tác thường chỉ được truyền dạy cho con cháu trong nhà.

Gia đình ông Mua Sè Sính, 73 tuổi, là một trong số đó. Với hơn 50 năm gắn bó, ông được xem là một trong những nghệ nhân có tiếng trong nghề tại địa phương.

Để hoàn thiện một sản phẩm cần trải qua 10 công đoạn, từ nung, cán mỏng, kéo bạc thành sợi đến tạo hình sản phẩm.

Ông Sính cân bạc nguyên liệu bằng chiếc cân đồng (ảnh) được lưu giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ trước khi chế tác.

Trước đây, toàn bộ quy trình đều được thực hiện thủ công. Hiện một số công đoạn đã có máy móc hỗ trợ, song những chi tiết tinh xảo vẫn đòi hỏi sự khéo của người thợ.

Gia đình ông Sính hiện có khoảng 10 người theo nghề chạm bạc, chủ yếu là con cháu trong nhà. Trong ảnh, những người thợ bạc nghỉ ngơi, sưởi ấm sau giờ làm việc.

Căn nhà cổ do ông nội ông Sính để lại được gia đình sử dụng làm xưởng chế tác, đón khách tham quan, tìm hiểu quy trình làm bạc và lựa chọn sản phẩm.

Mua Đan Bảo, 26 tuổi, (cháu nội ông Sính) là thế hệ trẻ nối nghiệp gia đình ở Lao Xa. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh chọn gắn bó với nghề chạm bạc suốt 7 năm qua, đồng thời giới thiệu nghề truyền thống và văn hóa người Mông đến du khách quốc tế. Ngoài các mẫu có sẵn, khách hàng có thể yêu cầu nghệ nhân khắc tên hoặc chế tác sản phẩm theo thiết kế riêng.

Sản phẩm trang sức bạc ở Lao Xa đa dạng, từ nhẫn, lắc tay, lắc chân đến vòng cổ. Hoa văn chủ yếu là hình xoắn ốc, vân lá gai... thể hiện quan niệm nhân sinh và sự gắn bó với thiên nhiên của người Mông. Các món đồ được trưng bày giữa nhà để du khách dễ dàng quan sát, lựa chọn, với giá từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy loại và độ tinh xảo.

Dây xà tích, món trang sức truyền thống của phụ nữ Mông, thường được mua làm của hồi môn cho con gái khi đi lấy chồng. Sản phẩm nặng 550 g bạc, mất gần nửa tháng chế tác và có giá bán 40 triệu đồng.

Meri, 26 tuổi, đến Lao Xa ngày 12/11, cho biết ấn tượng với cách người dân gìn giữ nghề truyền thống. Lần đầu tận mắt chứng kiến nghệ nhân chạm khắc hoa văn trên bạc, nữ du khách Australia quyết định mua hai chiếc nhẫn làm quà tặng người thân.

"Sản phẩm rất tinh xảo, mang nét văn hóa riêng của người Mông", Meri nói