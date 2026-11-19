Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026, quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hàng năm. Chính sách áp dụng cho các tổ chức, cá nhân đến những địa điểm nằm trong danh sách quy định, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử và khám phá thiên nhiên. Theo danh sách được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố, có 13 địa điểm được miễn phí tham quan, gồm 9 bảo tàng, di tích lịch sử và 4 vườn quốc gia.

1. Bảo tàng Hải Dương học (Khánh Hòa)

Nằm tại Nha Trang, Bảo tàng Hải Dương học là nơi lưu giữ hàng nghìn mẫu vật sinh vật biển, giới thiệu sự đa dạng của hệ sinh thái đại dương. Đây là điểm đến phù hợp với những người yêu thích khám phá thế giới tự nhiên, đặc biệt là trẻ em và các gia đình.

Bảo tàng Hải dương học tại Nha Trang lưu giữ hàng nghìn mẫu vật sinh vật biển, mang đến cho du khách cơ hội khám phá hệ sinh thái đại dương và sự đa dạng của các loài sinh vật biển. Ảnh: Bảo tàng Hải Dương học

2. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội)

Bảo tàng là nơi giới thiệu đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của 54 dân tộc Việt Nam thông qua hệ thống hiện vật, hình ảnh và không gian trưng bày trong nhà lẫn ngoài trời. Du khách có thể tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục, nhạc cụ và các nghi lễ truyền thống.

3. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên)

Bảo tàng lưu giữ, trưng bày nhiều hiện vật phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của các cộng đồng dân tộc trên cả nước. Không gian trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu sự phong phú trong văn hóa, tín ngưỡng, sinh hoạt và nghề thủ công truyền thống.

4. Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội)

Đây là địa chỉ dành cho những người muốn tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại. Bảo tàng lưu giữ nhiều bộ sưu tập hiện vật quý, phản ánh các giai đoạn hình thành, đấu tranh và phát triển của dân tộc.

5. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội)

Bảo tàng giới thiệu lịch sử mỹ thuật Việt Nam qua nhiều thời kỳ, với các tác phẩm hội họa, điêu khắc và nghệ thuật ứng dụng. Những bộ sưu tập tranh sơn mài, tranh lụa, tượng và tác phẩm mỹ thuật dân gian là điểm nhấn của địa điểm này.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nằm ở trên phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, thuận tiện cho du khách kết hợp vui chơi, dạo phố nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

6. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (TP HCM)

Dinh Độc Lập gắn với nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử hiện đại Việt Nam, đặc biệt là sự kiện ngày 30/4/1975. Công trình gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo, hệ thống phòng làm việc, phòng họp và nhiều hiện vật được bảo tồn gần như nguyên trạng.

7. Bảo tàng Yersin (Khánh Hòa)

Nằm tại Nha Trang, bảo tàng lưu giữ nhiều tư liệu, hình ảnh và hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của bác sĩ Alexandre Yersin. Đây là điểm đến giúp du khách hiểu thêm về những đóng góp của ông đối với y học, khoa học và vùng đất Khánh Hòa.

8. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội)

Thông qua các bộ sưu tập hiện vật, hình ảnh và câu chuyện nhân vật, bảo tàng giới thiệu vai trò của phụ nữ trong gia đình, đời sống xã hội và lịch sử dân tộc. Nơi đây cũng dành không gian giới thiệu trang phục, phong tục và văn hóa của phụ nữ thuộc nhiều cộng đồng dân tộc.

9. Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế)

Bạch Mã nổi tiếng với cảnh quan núi rừng, thác nước và hệ sinh thái đa dạng. Du khách đến đây có thể khám phá những cung đường trekking, tận hưởng không khí trong lành và tìm hiểu hệ động thực vật đặc trưng của khu vực.

10. Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình)

Là một trong những vườn quốc gia lâu đời nhất Việt Nam, Cúc Phương nổi bật với những cánh rừng nguyên sinh, hệ động thực vật phong phú và nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nơi đây cũng có các chương trình bảo tồn linh trưởng, rùa và nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm.

Du khách có thể quan sát được đom đóm thành đàn khi đi tour đêm ở Cúc Phương. Ảnh: VQG Cúc Phương

11. Vườn quốc gia Tam Đảo (Phú Thọ)

Vườn quốc gia Tam Đảo sở hữu hệ sinh thái rừng núi đặc trưng, địa hình đa dạng và khí hậu mát mẻ. Đây là điểm đến phù hợp với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá rừng và tìm hiểu đa dạng sinh học.

12. Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk)

Yok Đôn được biết đến với hệ sinh thái rừng khộp đặc trưng, những cánh rừng cây rụng lá vào mùa khô và hệ động vật phong phú. Du khách có thể tìm hiểu về công tác bảo tồn thiên nhiên, khám phá văn hóa địa phương và trải nghiệm cảnh quan rừng Tây Nguyên.

13. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội)

Bảo tàng giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Hệ thống trưng bày gồm nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử và các loại vũ khí, khí tài quân sự.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam gợi nhắc nỏ thần An Dương Vương. Ảnh: Triệu Chiến

Chính sách miễn phí tham quan theo Thông tư 167/2026/TT-BTC không đồng nghĩa với việc miễn phí toàn bộ dịch vụ đi kèm như hướng dẫn viên, ăn uống, lưu trú hoặc các hoạt động trải nghiệm có thu phí riêng.