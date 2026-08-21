9 khu chợ 'phải ghé thăm' ở Việt Nam

Alex Sheal, cây viết của Lonely Planet, sống tại Hà Nội từ năm 2007 và có nhiều bài viết về văn hóa, du lịch Việt Nam. Theo tác giả, ghé chợ là cách để quan sát đời sống địa phương, gặp gỡ người dân và tìm hiểu văn hóa bản địa. Dưới đây là 9 nơi được giới thiệu sẽ giúp du khách cảm nhận nét đặc sắc của văn hóa chợ Việt Nam. Ảnh: Khánh Phan

Chợ Long Biên, Hà Nội

Chợ Long Biên phù hợp với du khách thích khám phá Hà Nội về đêm. Nằm dưới chân cầu Long Biên, chợ đầu mối bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 21h khi các xe tải chở nông sản từ nhiều tỉnh, thành đổ về cung cấp cho cửa hàng, nhà hàng khu vực trung tâm.

Lonely Planet lưu ý đây không phải điểm mua sắm dành cho khách du lịch hay người mua lẻ. Không khí tại chợ đặc trưng bởi những xe hàng liên tục di chuyển, khu hải sản ướt sũng nước đá và cảnh buôn bán kéo dài đến rạng sáng. Ảnh: Alex Sheal

Chợ Dào San, Lai Châu

Chợ Dào San phù hợp với du khách thích khám phá văn hóa vùng cao. Mỗi chủ nhật, người Dao, H'Mông, Hà Nhì từ các bản làng đổ về chợ mua bán, trao đổi hàng hóa và gặp gỡ bạn bè.

Ngoài các quầy thực phẩm, hàng ăn, chợ còn phản ánh đời sống thường nhật của người dân vùng cao qua hình ảnh nhóm thanh thiếu niên chơi bi-a, quán ăn đông khách lúc sáng sớm hay phòng khám nha khoa có người chờ trong trang phục truyền thống. Với du khách nước ngoài, Lonely Planet lưu ý cần tìm hiểu quy định lưu trú và mang theo hộ chiếu hoặc thị thực khi di chuyển gần khu vực biên giới. Ảnh: Alex Sheal

Chợ nón làng Chuông, Hà Nội

Chợ nón Chuông phù hợp với du khách yêu thích nghề thủ công truyền thống. Làng Chuông có lịch sử làm nón lá khoảng 300 năm và phiên chợ là nơi du khách có thể quan sát đời sống của những người làm nghề.

Chợ họp từ khoảng 4h30 đến 7h30 vào ngày 4, 10, 14, 20, 24 và 30 âm lịch. Du khách cũng có thể chứng kiến cảnh làm, sửa nón ngay tại chợ, thay vì các hoạt động được dàn dựng phục vụ khách tham quan. Ảnh: Alex Sheal

Chợ Trời, Hà Nội

Chợ Trời phù hợp với du khách thích săn đồ cũ. Hoạt động buôn bán đồ đã qua sử dụng tại khu chợ này được ghi nhận từ những năm 1950 với đủ loại hàng hóa như đồ điện tử, phụ tùng ôtô, dụng cụ xây dựng, dây điện, băng cassette. Du khách có thể đi bộ khám phá, tìm kiếm những món đồ cũ hoặc những góc ít người biết trong khu vực.

Không gian chợ khá ồn ào do mật độ xe máy. Sau khi tham quan, du khách có thể kết hợp ghé công viên Thống Nhất gần đó để đi dạo và thư giãn bên hồ. Ảnh: Alex Sheal

Chợ Tả Sìn Thàng, Điện Biên

Nằm giữa núi rừng, thung lũng ruộng bậc thang và cao nguyên đá, nơi đây được giới thiệu là một trong những phiên chợ vùng cao lâu đời còn duy trì hoạt động liên tục ở Việt Nam.

Vào ngày họp chợ, người Hoa và H'Mông từ các bản làng tìm về, tạo nên khung cảnh rực rỡ với những bộ trang phục truyền thống. Du khách có thể tìm thấy đồ trang sức thủ công, mật ong rừng, các sản vật từ rừng Tủa Chùa và đặc biệt là chè Shan Tuyết cổ thụ, loại trà có hương vị nhẹ, đặc trưng. Chợ họp theo chu kỳ sáu ngày, vào ngày Ngọ và ngày Tý theo lịch âm, do đó du khách nên kiểm tra lịch trước khi lên đường. Ảnh: Alex Sheal

Chợ nổi Long Xuyên, An Giang

Chợ phù hợp với du khách yêu thích trải nghiệm sông nước miền Tây. Cây viết của Lonely Planet nhận xét dù quy mô đã thu hẹp, chợ vẫn duy trì hoạt động buôn bán trên sông với các mặt hàng như dưa hấu, dứa và rau xanh được trao đổi ngay tại thuyền.

Từ bến phà Ô Môi, du khách có thể thuê thuyền vào sáng sớm để khám phá khu vực nhà nổi, quan sát nhịp sống của những gia đình gắn bó với sông nước như ăn sáng, tập thể dục hay đưa con đến trường bằng phà. Ảnh: Alex Sheal

Chợ cá Tam Tiến, Đà Nẵng

Chợ cá Tam Tiến phù hợp với du khách yêu hải sản và muốn trải nghiệm đời sống ngư dân.Trước bình minh, những chiếc thuyền thúng lần lượt đưa cá, tôm, mực và các loại hải sản đánh bắt trong đêm từ tàu ngoài khơi vào bờ. Người mua tập trung trên bãi biển để đón những mẻ hải sản đầu tiên, sau đó đưa về chợ, nhà hàng hoặc gia đình.

Cách Hội An khoảng một giờ di chuyển, chợ bắt đầu họp trước khi mặt trời mọc và chỉ kéo dài vài giờ. Không khí buôn bán náo nhiệt, đôi khi sóng biển tràn vào khu vực họp chợ. Ảnh: Khánh Phan

Chợ Chồm Hổm, Cần Thơ

Chợ Chồm Hổm phù hợp với du khách muốn khám phá nông sản miền Tây. Nằm ở TP Vị Thanh, Hậu Giang cũ, chợ hoạt động từ sáng sớm, thu hút người bán từ nhiều địa phương với các mặt hàng đặc trưng như chuột đồng, ếch, lươn, trái cây và rau củ miệt vườn.

Phần lớn người bán là phụ nữ, ngồi trên ghế nhỏ hoặc ngồi xổm bên các quầy hàng. Khoảng 9h, nắng bắt đầu gay gắt, những chiếc nón lá trở thành hình ảnh quen thuộc giữa khu chợ ngoài trời, Lonely Planet miêu tả. Ảnh: Huy Phong

Chợ tình Mộc Châu, Sơn La

Chợ phù hợp với du khách muốn tìm hiểu văn hóa và những câu chuyện tình của người H'Mông. Diễn ra ngày 1/9 hằng năm, phiên chợ từng là nơi gặp gỡ, tìm duyên hoặc nối lại những mối tình cũ.

Sự kiện ngày nay mang màu sắc thương mại hơn nhưng vẫn có các hoạt động văn hóa, thể thao, gian hàng đặc sản và màn trình diễn khèn H'Mông. Du khách có thể bắt gặp những người trẻ trong trang phục sặc sỡ cùng nhiều hoạt động cộng đồng.

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