Phiên "chợ mây" độc đáo ở miền Tây

Núi Cấm (nằm ở xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến du lịch sinh thái và tâm linh nổi bật nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hành trình đến Núi Cấm dẫn dắt du khách qua những địa danh nổi tiếng như hồ Thủy Liêm, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, điện Bồ Hong hay suối Thanh Long.

Tuy nhiên, điểm nhấn níu chân du khách và tạo nên nét đặc trưng riêng biệt lại là một phiên chợ mang cái tên đầy chất thơ đó là "chợ mây".

Tên gọi "chợ mây" xuất phát từ chính không gian sương mù đặc quánh bao phủ đỉnh núi vào mỗi buổi sớm mai.

Những gánh hàng mờ ảo lẩn khuất trong làn sương trắng xóa khiến cả khu chợ như đang bồng bềnh lơ lửng giữa lưng chừng trời.

Phiên chợ này đã tồn tại từ rất lâu, nhưng bước ngoặt lớn nhất có lẽ là vào năm 2006. Khi công trình tượng Phật Di Lặc uy nghi khánh thành, lượng khách hành hương đổ về ngày càng đông, đưa chợ mây trở nên sầm uất và sôi động hơn bao giờ hết.

Dù nằm cheo leo trên đỉnh núi, chợ mây lại là đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng, phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu của người dân bản địa và du khách.

Hàng hóa tại chợ mây không chỉ được vận chuyển từ dưới xuôi lên mà phần nhiều là những sản vật kết tinh từ chính bàn tay lao động của người dân nơi đây.

Bà Châu Liêm (60 tuổi) cho biết: “Ở đây, chúng tôi chủ yếu mang ra bán những nông sản tự trồng trong vườn như rau, củ, quả. Đời sống trên núi phần nhiều là tự cung tự cấp. Vì quãng đường từ đỉnh núi xuống đồng bằng khá xa xôi, nên bà con thường mang đồ tự trồng ra chợ để trao đổi, mua bán chéo những vật phẩm thiết yếu hàng ngày”.

Chợ mây Núi Cấm còn là không gian sinh hoạt văn hóa đậm chất tình người. Tại đây, người ta không chỉ trao nhau mớ rau, con cá mà còn nán lại để chia sẻ những câu chuyện đời thường, san sẻ kinh nghiệm làm ăn và gửi trao những lời hỏi han ân cần, mộc mạc.

Bà Nguyễn Thị Mận (69 tuổi, ngụ xã Núi Cấm) tâm sự: "Tôi đã gắn bó với phiên chợ này gần 20 năm, từ thuở sơ khai khi đường sá lên núi còn trắc trở, khó đi".

"Ở đây, bà con họp chợ từ rất sớm. Khoảng 5 giờ sáng là dường như mọi người đã có mặt đông đủ để bày biện, sắp xếp hàng hóa, việc ai nấy làm để kịp đón ngày mới”, bà Mận nói.

Theo quy luật thường ngày, chợ họp từ khoảng 5 giờ đến 9 giờ sáng, trong đó hoạt động giao thương tấp nập, rôm rả nhất kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Mỗi phiên chợ quy tụ khoảng 50 gánh hàng với đủ loại sản vật phong phú từ thịt, cá, đến những mớ rau rừng non tơ hay trái cây đặc sản.

Khi lớp sương dần tan và chợ vãn người, những tiểu thương lại tiếp tục trĩu nặng quang gánh, rong ruổi khắp các ngõ ngách, con dốc trên đỉnh núi để bán cho nhà dân và khách du lịch. Nhịp mưu sinh ấy chỉ dừng lại khi hàng hóa đã vơi, họ mới men theo triền dốc xuôi về nhà.

Trải nghiệm phiên chợ độc đáo này, anh Trầm Văn Tính (28 tuổi, ở Vĩnh Long) hào hứng chia sẻ: "Giữa cái se lạnh của sương sớm của Núi Cấm, được cầm trên tay chiếc bánh bò thốt nốt nóng hổi, thơm lừng rồi chậm rãi thưởng thức quả thực là một trải nghiệm tuyệt vời, xua tan đi mọi mệt mỏi của chặng đường dốc".