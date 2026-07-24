8 lưu ý du lịch Tây Bắc mùa mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và các nền tảng du lịch, mùa mưa ở Tây Bắc thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 9, trong đó tháng 7-8 là giai đoạn mưa nhiều nhất. Thời điểm này, khu vực thường chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá rơi trên các tuyến đèo và chia cắt giao thông cục bộ.

Mùa mưa cũng trùng với thời điểm đẹp nhất của Tây Bắc khi những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa, thu hút du khách, nhiếp ảnh gia đến tham quan. Dưới đây là gợi ý du lịch an toàn mùa mưa của anh Nguyễn Thanh Hiếu, sinh sống và kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Mù Cang Chải.

Quốc lộ 12 từ Lai Châu sang tỉnh Điện Biên bị mưa lũ gây sạt lỡ hôm 18/7. Ảnh: Công an Lai Châu

Theo dõi dự báo thời tiết

Trước khi khởi hành và trong suốt chuyến đi, du khách nên cập nhật liên tục dự báo thời tiết, đặc biệt các cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở từ cơ quan khí tượng hoặc chính quyền địa phương. Các ứng dụng được gợi ý gồm Windy, AccuWeather và du khách nên điều chỉnh lịch trình nếu thời tiết diễn biến bất thường.

Tránh đi đèo khi trời tối hoặc mưa lớn

Trong mùa mưa, từ Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận đến Tây Bắc, du khách nên chọn xe khách giường nằm cao cấp hoặc xe limousine. Nhiều cung đường nổi tiếng như Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Pha Đin hay Mã Pí Lèng có những khúc cua gấp, sương mù dày và mặt đường trơn trượt vào mùa mưa. Du khách nên xuất phát vào ban ngày, hạn chế lái xe khi trời tối hoặc mưa lớn để đảm bảo tầm nhìn.

Kiểm tra phương tiện trước chuyến đi

Với những người tự lái ôtô hoặc xe máy, cần kiểm tra hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng và gạt mưa trước khi lên đường. Xe máy nên sử dụng lốp còn độ bám tốt, mang theo bộ dụng cụ sửa chữa cơ bản vì nhiều cung đường vùng cao cách xa khu dân cư. Tại các điểm du lịch, du khách nên ưu tiên taxi hoặc xe ôm thay vì xe máy nếu không quen địa hình đèo dốc.

Chọn nơi lưu trú

Du khách nên ưu tiên các khách sạn, homestay nằm ở khu trung tâm như ở Sa Pa, Mù Cang Chải, Hà Giang và Điện Biên. Những nơi này thường có hạ tầng tốt, ít bị ngập, dễ tiếp cận và thuận tiện di chuyển khi mưa lớn. Tránh chọn lưu trú ở khu vực gần rừng thông, suối, taluy cao, đồi dốc hoặc các khu đang xây dựng, tiềm ẩn rủi ro sạt lở hoặc đường vào trơn trượt.

Một khu nghỉ dưỡng ở Lào Cai. Ảnh: Le Champ

Khi đặt phòng, nên kiểm tra phản hồi từ khách trước trên các nền tảng uy tín, lọc theo từ khóa như "mùa mưa", "ngập", "đi lại thuận tiện" để đánh giá chất lượng thực tế.

Chuẩn bị đồ dùng chống mưa

Áo mưa, áo khoác chống nước, giày có độ bám tốt và túi chống nước cho điện thoại, máy ảnh là những vật dụng cần thiết. Du khách cũng nên mang theo quần áo khô để thay sau khi di chuyển dưới mưa.

Không dừng chân ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Trong mùa mưa, đất đá trên các sườn núi có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Du khách không nên dừng xe dưới chân taluy, vách đá hoặc cắm trại gần suối, khe nước. Nếu phát hiện đá rơi, mặt đường nứt hoặc nước từ sườn núi chảy mạnh, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Mưa lớn có thể khiến một số tuyến đường bị ách tắc hoặc phải tạm thời đóng để xử lý sạt lở. Thay vì lên lịch dày đặc, du khách nên dành thêm thời gian dự phòng để tránh bị động nếu phải thay đổi lộ trình.

Mang theo tiền mặt và sạc dự phòng

Tại nhiều xã vùng cao, tín hiệu di động và Internet chưa ổn định, việc thanh toán điện tử có thể gặp khó khăn. Mang theo một khoản tiền mặt, pin sạc dự phòng và tải sẵn bản đồ ngoại tuyến sẽ giúp chuyến đi thuận tiện hơn.

Lắng nghe khuyến cáo của người dân địa phương

Người dân bản địa và lực lượng chức năng thường nắm rõ tình trạng thời tiết, đường sá. Nếu được khuyến cáo không đi qua một cung đường hoặc điểm tham quan, du khách cần tuân thủ. Khi gặp mưa lớn, gió mạnh hoặc nước dâng trên các đoạn suối tràn, du khách cần dừng di chuyển và chờ điều kiện an toàn thay vì cố vượt qua.