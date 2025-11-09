Chinh phục đỉnh Sa Mu 2.756 m giữa mây trời Tây Bắc

Hành trình trekking Sa Mu (Sơn La) là một trong những cung đường khám phá thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ bậc nhất của vùng rừng núi Tây Bắc. Với địa hình đa dạng, cung đường này mang đến cho các tín đồ du lịch những trải nghiệm khó quên.

Mới đây, Anh Thơ (sinh năm 2002, quê tại Hà Nam cũ – nay thuộc Ninh Bình) đã có chuyến trekking khám phá Sa Mu với nhiều cảm xúc. Ngay từ khi bắt đầu, Anh Thơ đã xác định đây là chuyến đi rất đặc biệt. Nếu như hầu hết mọi người thường leo theo hướng 8 km lên – 12 km xuống thì cô lại chọn cách ngược lại.

“Mình leo ngược lại 12 km, không có xe ôm mới tới đỉnh và phải đi thêm 2 km nữa để xuống lán. Có thể nói, cung mình đi bằng leo 2 đỉnh luôn. Mình leo từ 8h tối tới đỉnh là 21h, xuống lán là 23h46. Lúc đó, các đoàn khác đã ngủ hết rồi mình mới được ăn tối. Vì thế, đây là hành trình rất đáng nhớ, mình không nghĩ là sẽ làm được”, Anh Thơ chia sẻ.

Dù không nằm trong top 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, nhưng vẻ đẹp hoang sơ của Sa Mu đã khiến Anh Thơ say mê và quyết tâm chinh phục ngọn núi cao 2.756 m này.

Cô tâm sự: “Không phải vì đẹp nên thích mà vì thích nên mới đẹp. Tự ngưỡng mộ chính mình sau hành trình 2 ngày 1 đêm sống trong rừng sâu, núi cao, trời mưa, đường trơn trượt, lầy lội, không sóng điện thoại cùng cái lạnh buốt óc của Sa Mu.

Mình cứ mơ mộng về núi rừng, lần nào cũng bảo đây là lần cuối “hành xác” nhưng không hiểu vì lý do gì, cứ đi về là mình lại muốn đi tiếp. Nhưng để chiêm ngưỡng những khung cảnh thiên nhiên này nếu như bạn không tự vượt qua chính mình thì có lẽ cả đời này bạn sẽ chẳng bao giờ tận mắt thấy được”, Anh Thơ bày tỏ.

Cung đường trekking Sa Mu được nhiều người ví như “bức tranh bốn mùa” giữa đại ngàn. Mỗi mùa, đỉnh núi này đều sở hữu một nét quyến rũ riêng.

Tháng 3 - 4 là thời điểm đỗ quyên nở rộ, nhuộm sắc hồng tím khắp sườn núi. Từ tháng 9 - 11, rừng phong thay lá, phủ lên không gian gam vàng, đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Còn từ tháng 12 đến tháng 2, Sa Mu bước vào mùa mây. Vì thế, đây là thời điểm lý tưởng để du khách “săn mây”, ngắm nhìn biển mây bồng bềnh giữa tiết trời se lạnh.

Những ngày đầu tháng 11, khi trời bắt đầu se lạnh, sương mù giăng kín khiến Sa Mu càng trở nên huyền ảo, bí ẩn hơn bao giờ hết. Anh Thơ đã băng qua khu rừng nguyên sinh, rêu phủ đầy ma mị…

Ở Sa Mu, hệ thực vật thay đổi theo độ cao, hướng sườn núi và mùa trong năm. Chính điều này tạo nên sức hút đặc biệt mà ít nơi nào có được. Với những ai yêu thiên nhiên và đam mê khám phá, Sa Mu chắc chắn là điểm đến không thể bỏ lỡ.

Cùng chiêm ngưỡng khung cảnh đỉnh Sa Mu qua ống kính của Anh Thơ: