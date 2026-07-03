5 sai lầm khiến hành khách lỡ nối chuyến

Theo chia sẻ từ một tiếp viên hàng không của hãng United Airlines (Mỹ), việc lỡ chuyến bay nối không chỉ gây khó chịu mà còn kéo theo nhiều rắc rối về chi phí và lịch trình.

Dù một số tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát như thời tiết xấu hay ùn tắc không lưu, hành khách hoàn toàn có thể giảm đáng kể rủi ro nếu tránh được 5 sai lầm dưới đây:

Thời gian nối chuyến quá ngắn

Nhiều hành khách thường chọn các chuyến bay có thời gian nối chuyến ngắn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro lớn tại các sân bay đông đúc, nơi cổng máy bay đến và đi cách xa nhau.

"Thông thường, thời gian nối chuyến tối thiểu được khuyến nghị là 45 phút với chặng nội địa và hai tiếng với chặng quốc tế. Tuy nhiên, con số này phụ thuộc vào quy mô sân bay", cựu tiếp viên cho hay. Hãy kiểm tra bản đồ sân bay trên website hoặc ứng dụng di động để ước lượng thời gian di chuyển hợp lý trước khi đặt vé.

Hành khách tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel tháng 6/2025. Ảnh: AFP

Đặt vé của nhiều hãng hàng không khác nhau

Nếu mua riêng lẻ từng chặng bay của các hãng khác nhau, bạn sẽ không được bảo đảm quyền lợi khi chuyến bay đầu tiên bị hoãn hoặc hủy. Hệ thống đặt chỗ không ghi nhận đây là một hành trình nối chuyến, do đó bạn không được hỗ trợ đổi vé hay bồi thường. Ngoài ra, việc phải di chuyển giữa các nhà ga khác nhau nếu khác hãng cũng làm tăng nguy cơ lỡ chuyến.

Chọn ghế phía sau máy bay

Ngồi ở phần đuôi khiến bạn rời máy bay chậm hơn. Nếu cần nối chuyến gấp, hãy cân nhắc chọn ghế ở khoang phía trước hoặc hạng phổ thông ưu tiên. Việc vội vã chen lấn lên phía trước khi máy bay dừng thường gây khó chịu cho hành khách khác và dễ dẫn đến tranh cãi không đáng có.

Không ưu tiên chuyến bay sáng sớm

Các chuyến bay sáng thường ít bị chậm giờ do không chịu ảnh hưởng từ sự chậm trễ dây chuyền của các chuyến trước đó. Lỡ chuyến bay cuối ngày không chỉ khiến bạn phải ở lại sân bay qua đêm mà còn gây phiền phức khi xử lý hành lý ký gửi hoặc các chi phí phát sinh nếu hãng bay không hỗ trợ khách sạn.

Ký gửi hành lý khi không cần thiết

Nếu có thể, hãy tối giản hành lý để chỉ mang hành lý xách tay. Việc này giúp bạn tiết kiệm thời gian làm thủ tục tại sân bay và loại bỏ nguy cơ hành lý không được chuyển kịp sang chuyến bay tiếp theo.

Lời khuyên: Hãy luôn theo dõi tình trạng chuyến bay qua ứng dụng của hãng hàng không và giữ lại các hóa đơn chi tiêu nếu không may phải phát sinh chi phí do lỡ chuyến để yêu cầu hoàn tiền sau đó.