May rủi khi trả thêm tiền để ngồi ghế cạnh cửa sổ trên máy bay

Aviva Copaken, nguyên đơn trong vụ kiện United Airlines cuối năm 2025, cho biết cô đã trả 170 USD để đặt ghế cạnh cửa sổ, nhưng cuối cùng nhận được chỗ ngồi cạnh một mảng tường.

Hai vụ kiện dân sự đối với các hãng hàng không của Mỹ gồm United Airlines và Delta Airlines thu thêm tiền của hành khách mà không có cảnh báo sẽ ngồi cạnh một phần thân máy bay thu hút sự chú ý của cộng đồng. Sự việc chỉ ra thực tế không phải mọi ghế trên máy bay được gọi là cạnh cửa sổ đều có cửa sổ.

Nhiều ghế cạnh cửa sổ nhưng không có cửa sổ. Ảnh: BI

Một số hãng hàng không như United Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines và Ryanair của Ireland, khai thác các dòng máy bay Airbus và Boeing có một số ghế không có cửa nhìn ra được bên ngoài do thiết kế. Chẳng hạn, ghế 10A và 11A trên một số mẫu Boeing 737. Nhưng việc hãng vẫn bán những ghế này dưới danh nghĩa ghế cạnh cửa sổ đang bị xem xét trong các vụ kiện. Kết quả có thể ảnh hưởng đến cách phân loại ghế cũng như chính sách giá vé trong tương lai.

United lập luận rằng "ghế cạnh cửa sổ" là ghế nằm sát thành máy bay, chứ không có nghĩa hành khách được đảm bảo sẽ nhìn được ra bên ngoài. Tuy nhiên, một thẩm phán của Tòa án Liên bang tại San Francisco đã bác đề nghị này, cho phép vụ kiện tiếp tục được xét xử. Trong khi đó, đơn đề nghị bác bỏ vụ kiện của Delta, được nộp tại Brooklyn, vẫn đang chờ tòa xem xét.

Nếu tòa án ra phán quyết bất lợi cho các hãng hàng không, điều đó có thể buộc United, Delta và các hãng khác phải xem lại cách định giá hoặc định nghĩa về những ghế này. United đã cập nhật quy trình đặt vé để hiển thị rõ khi một ghế được chọn thực tế không có cửa sổ.

Vì sao có những ghế "cạnh cửa sổ" nhưng không có cửa sổ?

Những ghế không có cửa sổ chủ yếu do thiết kế của máy bay và cách các hãng hàng không bố trí chỗ ngồi. Trên các dòng máy bay như Airbus A320, Boeing 737 và Boeing 757, một số bộ phận như hệ thống ống dẫn điều hòa không khí, thiết bị khẩn cấp và hệ thống dây điện được lắp đặt bên trong thân, khiến cửa sổ không được bố trí ở một số vị trí nhất định.

Chỗ để chân mà các hãng muốn dành cho hành khách cũng là một yếu tố. Việc thêm hoặc bớt một hàng ghế có thể khiến vị trí của ghế không còn thẳng hàng với cửa sổ.

Vị trí của những ghế không có cửa sổ khác nhau tùy theo từng mẫu máy bay, nhưng chúng thường nằm gần các hàng ghế ở cửa thoát hiểm hoặc ở phía sau khoang hành khách.

Chẳng hạn, hãng hàng không quốc gia Tây Ban Nha Iberia, ghế không có cửa sổ ở hàng 39 trên máy bay Airbus A321XLR. Trong khi đó, JetBlue cũng có ít nhất một ghế không cửa sổ trên nhiều máy bay thân hẹp của dòng Airbus. Một số máy bay cỡ lớn hơn, như Boeing 777 và Boeing 787, cửa sổ bị lệch vị trí so với ghế ngồi, khiến hành khách khó có được tầm nhìn như mong muốn.

Nhiều ghế "kém được ưa chuộng" này lại nằm trong khu vực ghế hạng phổ thông có thêm chỗ để chân (extra-legroom economy) và vẫn được bán với mức giá cao hơn, mặc dù hành khách không có cửa sổ để ngắm cảnh.

Trên một chuyến bay của United bằng Boeing 737-900 từ Chicago đến Newark, bang New Jersey (Mỹ), hệ thống đặt vé đã thông báo rõ ghế 11A không có cửa sổ. Tuy nhiên, mức phí nâng cấp cho ghế này vẫn gần 80 USD, bằng đúng giá của những ghế cùng loại ở các hàng có cửa sổ.

Chiến lược định giá này không hiếm gặp. Khi xem các chuyến bay của Alaska Airlines và Ryanair, có thể thấy những ghế không có cửa sổ vẫn được bán với mức giá tương đương ghế cạnh cửa sổ thông thường.

Hành khách phải trả thêm tiền để có ghế... gần cửa sổ. Ảnh: BI

Có được hoàn tiền nếu ghế đã đặt không có cửa sổ?

Aviva Copaken, nguyên đơn trong vụ kiện, cho biết United đã hoàn lại phí chọn ghế cho cô sau khi có khiếu nại. Một nguyên đơn khác là Marc Brenman cho biết được hoàn 7.500 dặm thưởng MileagePlus. Tuy nhiên, việc được hoàn tiền không phải lúc nào cũng được đảm bảo.

United cho hay trong hợp đồng vận chuyển hành khách của hãng không có quy định "ghế cạnh cửa sổ" đồng nghĩa hành khách sẽ có tầm nhìn ra bên ngoài. Theo chính sách của hãng, việc hoàn tiền thường chỉ áp dụng khi hành khách bị chuyển xuống một chỗ ngồi có chất lượng thấp hơn so với ghế đã trả tiền ban đầu. Những chính sách tương tự cũng được áp dụng tại các hãng hàng không khác.

Vì vậy, nếu phát hiện "ghế cạnh cửa sổ" của mình thực chất chỉ là một mảng tường máy bay, hành khách có thể thử yêu cầu hãng hoàn tiền hoặc cấp tín dụng du lịch (travel credit). Tuy nhiên, nếu việc ghế không có cửa sổ đã được thông báo rõ trong quá trình đặt vé, hành khách sẽ có rất ít cơ sở để yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại.