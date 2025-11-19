Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc

Mới đây, Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1998, Hà Nội) đã có chuyến du lịch đáng nhớ đến Tà Xùa. Tại đây, Xuân Sơn có cơ hội ngắm nhìn biển mây bồng bềnh giữa núi non đại ngàn.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy được Xuân Sơn ghi lại bằng những bức ảnh ấn tượng, nhận được sự chú ý từ các tín đồ du lịch.

Tà Xùa nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Sơn La, giáp ranh với Trạm Tấu (Yên Bái cũ). Nơi đây cách Hà Nội khoảng 240 km. Để đến Tà Xùa, mọi người có thể lựa chọn nhiều phương tiện di chuyển như xe máy, xe khách...

Tà Xùa là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan hùng vĩ, Tà Xùa từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của những người yêu thiên nhiên, đam mê khám phá.

Con đường lên Tà Xùa quanh co, nhiều khúc dốc và hẹp, hai bên là vực sâu hun hút. Hành trình đầy thử thách này mang đến cho du khách trải nghiệm đáng nhớ. Những dãy núi trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ khiến nhiều người thích thú.

Theo kinh nghiệm của các tín đồ du lịch, săn mây Tà Xùa đẹp nhất là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm bắt đầu mùa hanh khô, bầu trời trong xanh, độ ẩm cao vào buổi sáng sớm, rất thuận lợi cho việc hình thành những tầng mây dày đặc.

Khi bình minh vừa lên, mặt trời len qua lớp sương mờ, cả thung lũng như chìm trong “biển mây” bồng bềnh như cổ tích.

Đến Tà Xùa, du khách không nên bỏ qua Sống lưng khủng long. Đây là con đường uốn lượn giữa hai sườn núi, tựa như sống lưng của một chú khủng long khổng lồ. Từ đây, mọi người phóng tầm mắt ra xa sẽ ngắm nhìn những dải mây trắng trôi lững lờ dưới chân, cảm giác như chỉ cần với tay cũng có thể bắt được mây.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé cây táo Mèo cô đơn, bản Tà Xùa, hoặc đỉnh Gió... với những làn mây quấn quanh núi tạo nên khung cảnh huyền ảo chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Nếu bạn đang tìm một chuyến đi để “chạm mây” và hít thở bầu không khí trong lành, Tà Xùa chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ lỡ.

Ảnh: Nguyễn Xuân Sơn