Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc

Sự kiện: Địa điểm du lịch hot 3 miền
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nếu bạn đang tìm một chuyến đi để “chạm mây” và hít thở bầu không khí trong lành, Tà Xùa là điểm đến không nên bỏ lỡ.

Mới đây, Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1998, Hà Nội) đã có chuyến du lịch đáng nhớ đến Tà Xùa. Tại đây, Xuân Sơn có cơ hội ngắm nhìn biển mây bồng bềnh giữa núi non đại ngàn.

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc - 1

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy được Xuân Sơn ghi lại bằng những bức ảnh ấn tượng, nhận được sự chú ý từ các tín đồ du lịch.

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc - 2

Tà Xùa nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Sơn La, giáp ranh với Trạm Tấu (Yên Bái cũ). Nơi đây cách Hà Nội khoảng 240 km. Để đến Tà Xùa, mọi người có thể lựa chọn nhiều phương tiện di chuyển như xe máy, xe khách...

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc - 3

Tà Xùa là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan hùng vĩ, Tà Xùa từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của những người yêu thiên nhiên, đam mê khám phá.

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc - 4

Con đường lên Tà Xùa quanh co, nhiều khúc dốc và hẹp, hai bên là vực sâu hun hút. Hành trình đầy thử thách này mang đến cho du khách trải nghiệm đáng nhớ. Những dãy núi trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ khiến nhiều người thích thú.

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc - 5

Theo kinh nghiệm của các tín đồ du lịch, săn mây Tà Xùa đẹp nhất là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm bắt đầu mùa hanh khô, bầu trời trong xanh, độ ẩm cao vào buổi sáng sớm, rất thuận lợi cho việc hình thành những tầng mây dày đặc.

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc - 6

Khi bình minh vừa lên, mặt trời len qua lớp sương mờ, cả thung lũng như chìm trong “biển mây” bồng bềnh như cổ tích.

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc - 7

Đến Tà Xùa, du khách không nên bỏ qua Sống lưng khủng long. Đây là con đường uốn lượn giữa hai sườn núi, tựa như sống lưng của một chú khủng long khổng lồ. Từ đây, mọi người phóng tầm mắt ra xa sẽ ngắm nhìn những dải mây trắng trôi lững lờ dưới chân, cảm giác như chỉ cần với tay cũng có thể bắt được mây.

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc - 8

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé cây táo Mèo cô đơn, bản Tà Xùa, hoặc đỉnh Gió... với những làn mây quấn quanh núi tạo nên khung cảnh huyền ảo chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngắm biển mây giữa núi non Tây Bắc - 9

Nếu bạn đang tìm một chuyến đi để “chạm mây” và hít thở bầu không khí trong lành, Tà Xùa chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ lỡ.

Ảnh: Nguyễn Xuân Sơn

Săn mây ở đỉnh Lùng Cúng cao 2.913 m
Săn mây ở đỉnh Lùng Cúng cao 2.913 m

Trên đỉnh núi này, biển mây bồng bềnh như cổ tích khiến mỗi bước chân chinh phục đều là trải nghiệm đáng nhớ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Linh Chi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/11/2025 12:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Địa điểm du lịch hot 3 miền Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN