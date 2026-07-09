Vị trí tệ nhất để đặt vali khi nhận phòng khách sạn, nhiều người không biết

Sau một hành trình dài, nhiều người có thói quen đặt ngay chiếc vali lên giường khi đến khách sạn để tiện mở đồ và sắp xếp hành lý.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế và du lịch, đây lại là một trong những sai lầm phổ biến nhất, có thể khiến giường ngủ trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, virus hay thậm chí cả rệp giường.

Khách đặt vali lên giường khi đến khách sạn. Ảnh: Alex Huang/Travel + Leisure

Chiếc vali "đi khắp thế gian" trước khi vào phòng khách sạn

Ít ai để ý rằng trước khi đưa vào phòng nghỉ, chiếc vali đã đi qua rất nhiều môi trường khác nhau như sân bay, băng chuyền hành lý, khu vực kiểm tra an ninh, nhà vệ sinh công cộng, phương tiện giao thông, vỉa hè hay sàn xe taxi. Mỗi điểm dừng đều có thể khiến bề mặt vali bám thêm bụi bẩn, theo Travelandleisure.

Ông Timothy Southern, Giám đốc Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng bang Nevada (Mỹ) cho biết, vali thường xuyên tiếp xúc với những môi trường không đảm bảo vệ sinh. Thậm chí, nó đóng vai trò như một "vật trung gian truyền nhiễm".

Một số loại vi khuẩn và virus có thể tồn tại trên bề mặt vali trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đặt vali lên giường, các tác nhân này có thể bám sang ga trải giường, chăn hoặc gối.

Không chỉ có vi khuẩn và virus, rệp giường cũng là nỗi ám ảnh đối với nhiều du khách.

Loài côn trùng nhỏ ẩn nấp trong các khe hở của vali, quần áo, chăn ga hoặc các đường may của đồ nội thất. Một khi chui vào hành lý, chúng rất dễ theo chủ nhân trở về nhà và nhanh chóng sinh sôi.

Theo ông Timothy Southern, một trong những lý do quan trọng khiến du khách được khuyến cáo không đặt vali lên giường khách sạn là để hạn chế nguy cơ lây lan rệp giường.

Điều đáng lưu ý là rệp giường không chỉ xuất hiện ở các cơ sở lưu trú giá rẻ. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ khách sạn nào, từ nhà nghỉ bình dân đến khu nghỉ dưỡng cao cấp nếu không được kiểm soát tốt.

Nên đặt vali ở đâu?

Các chuyên gia khuyến nghị vị trí lý tưởng nhất để đặt hành lý là giá để vali. Giá để vali giúp hành lý được đặt ở độ cao thuận tiện để lấy đồ, đồng thời hạn chế tiếp xúc với giường ngủ.

Ông Timothy Southern cho biết, chỉ với một thay đổi nhỏ trong thói quen, du khách đã có thể giảm đáng kể nguy cơ mang theo các "vị khách không mời" như rệp giường hoặc tác nhân gây ô nhiễm lên chăn ga, cả trong chuyến đi lẫn khi trở về nhà.

Trong trường hợp phòng không có giá để vali, khách nên đặt hành lý lên những bề mặt cứng như bàn làm việc, tủ ngăn kéo hoặc ghế dài đặt cuối giường.