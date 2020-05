Xoài đang vào mùa rất ngon, biết được những mẹo sau chị em sẽ chọn được quả ngon

Muốn mua được xoài ngon, chín vừa ăn, ngọt thơm chị em chỉ cần nắm rõ 5 mẹo đơn giản sau.

Xem hình dáng

Khi mọi người mua xoài, họ thường chọn những quả xoài tròn và to. Họ nghĩ rằng loại này sẽ nhiều thịt hơn. Thực tế là ngược lại, vì trái cây được chia thành đực và cái. Xoài đực sẽ có mùi vị ngon hơn, nó có hình dáng dài và thon, thịt chắc và lõi nhỏ. Trong khi xoài cái có dạng tròn, lõi to, thịt mỏng. Do đó, những gì mà chúng ta cần là chọn đúng trái xoài đực.

Xem màu

Xoài được hái trong vườn hầu như đều là xoài chưa chín, điều này thuận tiện cho việc bảo quản và di chuyển. Vì vậy, khi mua xoài, chúng ta thường thấy xoài xanh, vàng và vàng đậm. Xoài ngon nhất là trái có màu tương đối vàng, lúc này nó chỉ mới chín tới nên sẽ có vị chua hơn một chút. Xoài có vỏ màu vàng đậm nghĩa là chúng đã quá chín. Ngoài ra, vỏ xoài trơn nhẵn, láng mịn nghĩa là nó rất tươi. Vỏ xoài bị nhăn, có đốm thì chắc chắn không nên mua loại xoài này.

Một điều cần lưu ý ở đây là vì có nhiều giống xoài, không phải tất cả các quả xoài đều có màu vàng. Một số loại xoài có vỏ màu xanh, da màu lục lam nên tùy theo từng giống xoài mà có cách lựa chọn riêng.

Quan sát vết đốm

Chúng ta cũng nên chú ý quan sát những đốm nhỏ trên da của xoài. Bình thường sẽ có một vài đốm nhỏ, nó không ảnh hưởng gì tới chất lượng của xoài. Nhưng nếu có quá nhiều đốm màu tối, chứng tỏ xoài hái đã quá lâu, thịt bên trong có thể đã hỏng. Vì vậy, tốt nhất nên chọn xoài có đốm nhỏ li ti, da vẫn còn trơn láng.

Ngửi mùi

Mùi xoài chín tự nhiên sẽ có mùi thơm nhạt thoang thoảng. Mùi của xoài rất dễ nhận biết, nếu không ngửi thấy mùi, hoặc là xoài chưa đủ chín hoặc nó đã được xử lý bằng hóa chất, tốt nhất là không mua loại này.

Xem độ đàn hồi

Khi mua xoài nhớ cầm lên tay, nếu ấn xuống mà cảm giác có độ đàn hồi thì chứng tỏ nó còn tươi. Khi ấn xuống mà không thấy bật lại, thậm chí là bị lún thì xoài đã quá chín, có khả năng cao bên trong đã hỏng.

Tóm lại, một quả xoài chuẩn độ ngon là nó cứng, mùi thơm, vỏ vàng nhạt có vài đốm, dáng thon dài và có độ đàn hồi.

