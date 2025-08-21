Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết

Không nên ăn dưa chuột khi thấy có vị đắng

Dưa chuột vừa thanh mát vừa bổ dưỡng, nhưng không phải loại dưa chuột nào trên thị trường cũng tốt; một số thậm chí còn chứa chất gây ngộ độc.

Khi mua phải dưa chuột có vị đắng, nhiều người cho rằng đó là do giống dưa không ngon và vẫn ăn. Tuy nhiên, dưa chuột đắng không đơn thuần là vấn đề vị giác, mà là dấu hiệu của sự thay đổi thành phần hóa học, không chỉ gây khó chịu khi nếm mà còn gây độc.

Vị đắng của dưa chuột bắt nguồn từ một chất gọi là cucurbitacin. Những năm gần đây, tình trạng hạt giống không được chuẩn hóa khiến gene tổng hợp cucurbitacin trong dưa chuột không bị ức chế, dưa chuột trở nên đắng hơn. Ngay cả khi những quả dưa chuột này có kích thước và màu sắc bình thường, chúng vẫn có thể bị đắng ở một số bộ phận nhất định, chẳng hạn như phần đầu hoặc cuối.

Việc ăn những bộ phận này tương đương với việc trực tiếp đưa cucurbitacin nồng độ cao vào cơ thể. Đường tiêu hóa là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng, và rất có thể sẽ xảy ra tình trạng kích ứng và viêm. Và bất kể là ăn lạnh, ngâm chua, chiên hay sấy khô, chỉ cần nguyên liệu có vị đắng thì đều gây hại cho sức khỏe và nên bỏ đi, tránh sử dụng.

Mẹo chọn dưa chuột đặc ruột, không bị đắng

Bạn có thể chọn được những quả dưa chuột ngon, đặc ruột và không bị đắng dựa trên các yếu tố sau:

Màu sắc

Dưa chuột tươi, ngon thường có màu xanh đều, tươi sáng, không bị úa vàng hay xuất hiện đốm đen. Nếu bạn nhìn thấy những vết vàng, đốm đen hoặc phần thân dưa bị úa vàng thì có thể dưa đã bắt đầu già, bị xốp, có khả năng bị đắng.

Kiểm tra độ cứng

Để chọn dưa chuột đặc ruột, không bị đắng, bạn nên kiểm tra độ cứng bằng cách nhẹ nhàng bóp vào bề mặt. Dưa chuột tươi thường có vỏ ngoài căng mọng, độ cứng vừa phải, không quá mềm hoặc quá cứng. Quả dưa chuột quá mềm có thể đã bị héo hoặc bắt đầu hỏng, trong khi những quả quá cứng có thể còn quá non.

Quan sát vỏ quả dưa

Dưa chuột ngon thường có vỏ mịn, không vết xước hoặc lồi lõm. Những quả dưa có bề mặt nhăn nheo hoặc có vết xước, lồi lõm thường là dưa héo, già hoặc đã bị tác động mạnh trong quá trình vận chuyển.

Chọn mua theo mùa

Dưa chuột là loại rau củ quả dễ trồng và thu hoạch quanh năm. Tuy nhiên, dưa chuột thường có hương vị ngon nhất vào vụ chính, thường là vào mùa hè và mùa thu, khi dưa chuột ngọt và giòn nhất, ít bị đắng.