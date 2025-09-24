Loại lá là 'thần dược tự nhiên', bảo vệ gan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Lá tầm bóp - Loại lá giúp bảo vệ gan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Cây tầm bóp còn được gọi bằng những cái tên khác như cây thù lù, cây lồng đèn, cây bôm bốp, cây bùm bụp…, có tên khoa học là Physalis Angulata, thuộc họ Cà... Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng các hoạt chất trong lá có khả năng bảo vệ gan và thận khỏi các tổn thương do độc tố. Bằng cách hỗ trợ chức năng giải độc của gan và lợi tiểu của thận, lá tầm bóp giúp cơ thể loại bỏ các chất độc hại, duy trì sự cân bằng và hoạt động khỏe mạnh của hai cơ quan quan trọng này.

Các hợp chất sinh học trong lá tầm bóp, đặc biệt là acid ferulic, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa đường huyết. Chúng hoạt động theo nhiều cơ chế bao gồm: giảm hấp thu glucose từ ruột, tăng cường sản xuất insulin và cải thiện độ nhạy của tế bào với hormone này. Nhờ đó, lá tầm bóp có thể giúp ổn định đường huyết, làm giảm nguy cơ biến chứng ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Các chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa của tế bào, giảm viêm nhiễm và ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Thường xuyên sử dụng lá tầm bóp sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh cảm cúm, ho thông thường và bảo vệ cơ thể từ cấp độ tế bào.

Với công dụng tuyệt vời đó, hãy đưa loại rau này vào thực đơn bữa ăn gia đình với những gợi ý món ngon dưới đây:

4 món ăn chế biến từ rau tầm bóp đầy dưỡng chất

Tầm bóp luộc

Rau tầm bóp sau khi được thu hoạch thì đem rửa sạch, tiếp đến là luộc qua với nước sôi. Trong quá trình luộc, cho thêm một ít muối vào trong nước, quan sát rau vừa chín thì vớt ra. Nếu bạn để rau tầm bóp chín tới sẽ dễ bị nhão, mau ngán khi ăn. Món rau luộc này có thể dùng chung với nước tương hoặc nước mắm, tuy đơn giản nhưng lại rất bắt miệng bởi độ giòn và mát của rau.

Tầm bóp xào tỏi

Cho chảo lên bếp bật lửa to, đổ dầu ăn vào bên trong. Tỏi lột vỏ rồi dùng mặt dao để đập dập, băm nhỏ. Khi dầu nóng, cho tỏi vào phi, chúng sẽ tạo được mùi thơm hấp dẫn. Thấy tỏi đã chuyển vàng thì cho rau tầm bóp đã được rửa sạch vào. Dùng đũa trở đều rau, nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi rau chín thì tắt bếp, có thể rắc thêm một ít mè vào rau để tạo điểm nhấn.

Tầm bóp xào thịt bò

Bạn có thể tham khảo thêm công thức xào tầm bóp với thịt bò để món ăn bổ dưỡng hơn. Thịt bò đem ướp với một số gia vị như muối, hạt nêm, tiêu,... trước khi nấu. Bỏ chảo lên bếp, cho dầu ăn lượng vừa đủ vào. Sau đó, phi tỏi để tạo mùi thơm cho món rau, thấy tỏi chuyển vàng thì cho thịt bò vào xào cùng. Khi thịt bò đã tái chín, bỏ rau tầm bóp vào chảo, đảo đều đến khi chín. Bạn có thể cho thêm ớt và tiêu để tăng hương vị cho món ăn.

Canh cua tầm bóp

Cua khi đã được xay nhuyễn thì bỏ vào nồi nước sôi với lượng nước đủ dùng. Sau đó dùng dụng cụ để lọc lấy phần nước. Cho một ít muối vào rồi đun sôi, hạ nhỏ lửa đến khi phần gạch cua đông lại. Nêm nếm gia vị vừa ăn, để lửa to cho độ sôi của nước tăng rồi bỏ rau tầm bóp vào. Hãy dùng đũa hoặc vá múc để nhấn phần rau ngập nước, giúp chín đều. Cuối cùng tắt lửa, cho canh ra tô để thưởng thức.