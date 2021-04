Trời mưa gió làm ngay món chân gà nướng bất bại kèm đồ chấm ngon "tuyệt cú mèo"

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Mát trời, cả nhà quây quần bên mâm cơm, nhâm nhi món chân gà nướng ngon "đỉnh của chóp" sẽ vô cùng ấm cúng.

Nguyên Liệu:

- 0,5kg chân gà

- 2 củ hành

- 1 củ tỏi

- 5 củ sả

- Gia vị: 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê bột điều, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa canh sa tế tôm, 1 thìa canh tương ớt, 1 thìa canh muối tôm, 2 thìa cà phê đường, 1 thìa canh mật ong, 1 thìa canh rượu trắng, 1 thìa canh dầu ăn.

Cách làm:

- Chân gà bóp với chút muối hạt và 1 chén rượu trắng để khử mùi hôi, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Dùng kéo cắt hết phần móng, rồi dùng dao to chặt dọc để cho xương tách đôi ra như hình.

- Cho xả thái khúc, tỏi và hành khô vào máy xay nhuyễn, tiếp tục cho tất cả các gia vị còn lại vào xay cùng tạo thành hỗn hợp đều, mịn.

- Trút hỗn hợp trên vào phần chân gà đã sơ chế, bọc màng bọc thực phẩm và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 4 tiếng hoặc để qua đêm.

- Cuối cùng, nướng chân gà trên bếp than hoa hoặc dùng nồi chiên không dầu.

Cách làm nước chấm sốt me chua ngọt chấm đồ nướng:

- Ngâm 1 thìa canh me vào nửa bát con nước lọc. Sau khi me tan thì lọc lấy nước. Cho 10 thìa canh nước me + 10 thìa canh đường + 1 thìa cà phê bột ớt + 1-2 quả ớt sừng thái lát + 3-4 thìa canh nước mắm ngon.

- Trút tất cả vào nồi và dim khoảng 3 phút, đến khi hỗn hợp sánh đặc là được.

- Trút nước chấm ra bát và rắc thêm vừng trắng vào sẽ được bát nước chấm ngon "tuyệt cú mèo".

Chúc các bạn thành công!

