Bãi cỏ sông Hương hút khách hóng mát, ngắm hoàng hôn

Bãi cỏ ở bờ nam sông Hương, khu vực trước Bia Quốc Học, với nắng nhuộm vàng, được nhiếp ảnh gia Kevin Long, 28 tuổi, sống tại TP Huế chụp hôm 12/8.

"Bãi cỏ dọc sông tạo điểm nhấn cho du lịch Huế, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ giá trị văn hóa và cảnh quan đặc trưng", Anh Long nói về bãi cỏ dọc hai bờ sông Hương được chính quyền chỉnh trang từ tháng 5.

Khung cảnh lúc 16h ở bãi cỏ bờ bắc sông Hương, đoạn nối từ cầu Phú Xuân đến Cầu Trường Tiền. Mỗi ngày có hàng trăm khách đổ về đây, đặc biệt sau giờ tan làm 17h. Nhiều người đến bãi cỏ để tụ họp bạn bè, hóng mát và chụp hình hoàng hôn.

Trần Anh Thư (ngoài cùng bên trái), sinh viên Đại học Kinh tế Huế, cho biết đây là lần đầu cô cùng nhóm bạn mang đồ ăn nhẹ và bạt trải đến bãi cỏ ven sông để hóng mát, trò chuyện.

"Bãi cỏ xanh mướt, khung cảnh nơi đây được ví như Nhật Bản giữa lòng TP Huế", Thư nói.

Chiều xuống, nắng dịu, gió mát từ sông Hương thổi lên, xua tan cái nóng mùa hè. Ngoài check in, trò chuyện, dạo bộ ven sông hay tập thể dục, một số người chọn trải bạt nằm đọc sách. Ảnh: Viết Đào

Khu vực bãi cỏ ven sông mở cửa tự do, du khách chỉ cần gửi xe bên ngoài rồi đi bộ vào chọn chỗ ngồi. Từ sớm, nhiều bạn trẻ đã mang theo thiết bị chụp ảnh, tìm góc đẹp để hóng mát và chờ bắt khoảnh khắc hoàng hôn.

Theo nhiếp ảnh gia Long, hoàng hôn thường xuất hiện nhanh trong khoảng 17h30 đến 18h. Những điểm "sống ảo" được ưa chuộng nhất là bãi cỏ gần cầu Trường Tiền và cầu gỗ lim.

Một góc check in từ bãi cỏ hướng ra sông Hương.

Hệ thống cây xanh ven sông cũng được quy hoạch và trồng thẳng hàng dọc tuyến đường lát đá granit. Du khách có thể chọn ngồi trên các ghế đặt cạnh sông để ngắm cảnh thay vì xuống bãi cỏ.

Nhiều khách cho biết nếu muốn tìm góc chụp hình riêng tư và vắng người, có thể di chuyển đến các bãi cỏ ven sông trên đoạn từ cầu Dã Viên về hướng chùa Thiên Mụ.

Bãi cỏ là không gian công cộng, du khách lưu ý tự bảo quản đồ cá nhân, giữ vệ sinh, không xả rác để bảo tồn cảnh quan và tránh gây ồn.

Ảnh: Kelvin Long