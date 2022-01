Trầm trồ cỗ tiễn ông Công ông Táo - hội mẹ đảm đưa cả tranh tứ quý lên mâm

Dạo facebook những ngày này dễ dàng bắt gặp hình ảnh những mâm cỗ cực kỳ sáng tạo, ý nghĩa được các chị em kỳ công thực hiện bày tỏ lòng thành.

Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm các gia đình thường chuẩn bị mâm cỗ tiễn ông Công ông Táo về trời.

Trong ngày này, Táo Quân gồm hai ông, một bà sẽ lên thiên đình báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Thiên đình nên còn được gọi là ngày Tết ông Công. Vì vậy các gia đình vô cùng chú trọng mâm cỗ thể hiện lòng thành kính tiễn các Táo về trời suôn sẻ.

Mâm cỗ với những món đơn giản nhưng rực rỡ sắc màu.

Dịp này, các mẹ đảm trên các hội nhóm Yêu bếp, Mê bếp, Khỏi vắt óc nghĩ món ăn mỗi ngày tha hồ đua tài, thử sức. Những mâm cỗ vô cùng đa dạng, bắt mắt với đủ kiểu loại bày biện, cách làm khiến ai cũng phải trố mắt ngạc nhiên.

Có một điểm chung năm nay là các mẹ đều chọn các món quen thuộc, chỉ thay đổi cách bày trí để mâm cỗ vừa bắt mắt, tiết kiệm nhưng không mất đi sự thành kính, linh thiêng dâng lên các vị chủ bếp.

Mâm cỗ có đầy đủ hình ảnh tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai

FB Trang Mi chia sẻ đây vẫn là các món đơn giản nhưng bày biện khác một chút là đã có mâm cỗ vừa đẹp mắt lại ý nghĩa.

Ý tưởng mâm cỗ này xuất phát từ việc chị Trang Mi rất yêu thích bộ tranh Tứ Quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai thể hiện sự luân chuyển của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Sự vận động của thiên nhiên không chỉ đem lại may mắn cho con người mà còn là sự hy vọng, ước mong về một cuộc sống suôn sẻ, thịnh vượng.

Mâm cỗ có đầy đủ hình ảnh Tùng - Cúc - Trúc - Mai. Trong đó, Tùng là súp lơ xào thịt bò; Cúc làm từ trứng rán; Trúc chính là món chả ốc ống trúc và Mai là củ cải vàng.

Ngoài ra còn có các món chim câu quay, giò hoa cá chép, xôi gấc cá chép, canh sườn non mọc bắp cải mini, bánh trôi nước cá chép.

FB Thanh Huyền khoe mâm cơm cúng ông Công ông Táo sớm với những món ăn tuy đơn giản, không cần chế biến nhiều, nhưng nhấn nhá trang trí thêm một chút để trông đẹp mắt hơn.

Mâm cỗ khá nhiều món bày biện cầu kỳ nhưng tinh ý có thể "học lỏm" ít nhiều.

Mâm cỗ gồm các món: Canh măng, Nem gói hình tam giác, Chả phượng, Gà ủ muối, Bánh chưng, Thạch rau câu hình con cá, Cá hồi xông khói, Xôi đóng hình phúc - lộc - thọ, Ghẹ hấp, Tôm hấp, Salad nga xếp hình thuyền, Jambon xếp hình hoa.

Qua bàn tay khéo léo xôi được đóng hình Phúc - Lộc - Thọ, salad Nga xếp hình thuyền rất đẹp mắt.

FB Liên Nguyễn thành thật chia sẻ: “May quá loay hoay mấy tiếng cũng xong mâm cúng ông Công ông Táo. Hi nhà mình bận nên cúng sớm ít hôm.

Những món đơn giản được các mẹ đảm thực hiện với cả lòng thành kính dâng lên các vị chủ bếp.

Mỗi nơi mỗi khác nhưng tất cả đều xuất phát từ tâm. Thấy Tết nên chia sẻ mâm nhà mình thôi. Không hi vọng thành tranh cãi đúng sai . Chúc tất cả chị em năm mới mọi điều may mắn, sức khoẻ, an vui!”.

Thay vì gà luộc quen thuộc, mâm cỗ của mẹ đảm Huyền Vũ được đổi vị bằng món gà tần.

FB Huyền Vũ thì chia sẻ mâm cúng ông Táo tranh thủ ngày nghỉ làm và cúng sớm, kinh tế không được như mọi năm nên mâm cúng có giản tiện hơn một chút.

Mâm cỗ sắc màu nhưng vô cùng đơn giản của mẹ đảm Giang Nguyen Huong

FB Vũ Thanh Hoan viết: “Một mình em cân tất luôn ạ! Cúng sớm cho các ngài đi đỡ tắc đường. Em có chuẩn bị vài món từ tối hôm qua để hôm nay đỡ bị vội vàng cập rập, bê bê chạy chạy mấy lượt mới hết. Nhà các chị thế nào rồi ạ? Đã tiễn các Ngài đi báo cáo Ngọc Hoàng chưa ạ?

Mẹ đảm Vũ Thanh Hoan chia sẻ việc chuẩn bị vài món từ hôm trước để không bị cập rập.

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo của gia đình chị Hoan gồm: Gà rang muối, Bóng xào thập cẩm, Canh măng nấu móng giò, Giò xào, Nem rán, Bánh chưng, Tôm hấp, Mực chiên xù, Chân giò hun khói.

Các thành viên hội mê bếp đều hết lời ngợi khen với mâm cỗ do một đấng mày râu tự tay thực hiện.

Trong số những mâm cỗ này, mâm cỗ đơn giản nhưng được nhiều người chú ý đặc biệt có sự góp mặt của một đấng nam nhi với FB mang tên Bố Con Võ Ngọc. Anh viết dòng status: “Đơn giản mà ngon”.

FB Ngọc Linh thì lại cho rằng: Cách ly thì cách ly nhưng vẫn phải chuẩn bị cho các cụ đầy đủ.

FB Silk Lê khoe mâm cỗ cúng ông Công ông Táo sớm với toàn những món đơn giản.

"Cỗ nhà người ta" mỗi người mỗi vẻ, cầu kỳ có, đơn giản có nhưng sự thành tâm thì có thể thấy rõ trong từng món ăn, cách thực hiện bày trí.

Bạn đã chuẩn bị cúng ông Công ông Táo chưa, mâm cỗ của nhà bạn như thế nào? Hãy cùng chúng tôi thực hiện và bày biện nhé.

Chúc bạn thành công!

