Tăng Thanh Hà gây sốt với một kiểu áo dài suốt nhiều năm

Hôm 7/12, Tăng Thanh Hà sánh đôi ông xã Louis Nguyễn dự đám cưới của em gái Tiên Nguyễn. Cô chọn mặc áo dài lụa tơ tằm phối màu xanh tím nhạt và quần xanh ngọc lục bảo, điểm nhấn viền cổ - tay cùng màu. Trang phục cách tân dựa trên phom dáng truyền thống thập niên 1930 suông rộng, giấu vóc dáng nhưng vẫn giúp người mặc trông sang trọng.

Tăng Thanh Hà thu hút chú ý khi diện áo dài đôi cùng ông xã dự cưới Tiên Nguyễn. Ảnh: Quỳnh Trần

Diện mạo của Tăng Thanh Hà thu hút hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều video TikTok ghi lại khoảnh khắc của "ngọc nữ màn ảnh" ở đám cưới em chồng cũng có hàng trăm nghìn lượt xem, trong đó khán giả đa phần quan tâm đến áo dài cô mặc. "Để ý thấy chị Hà thường mặc áo dài có một kiểu, nhưng bộ nào cũng sang"; "Áo dài Hà Tăng trông đơn giản mà đẹp mắt quá"; "Hà Tăng có dáng cao gầy, thanh mảnh, mặc áo dài đẹp thật, cách phối phụ kiện của cô ấy cũng đỉnh"... một số khán giả bình luận.

Thiết kế Tăng Thanh Hà chọn mặc là áo dài Madame của NTK Huy Võ, với bản phối màu được may riêng cho con dâu "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Các thiết kế của Huy Võ thường sử dụng tơ tằm cao cấp, may theo số đo của khách hàng, giá bán trên 10 triệu đồng. Cách phối màu áo và quần áo dài trang nhã như Tăng Thanh Hà mặc được nhiều người học hỏi, tạo nên chủ đề thu hút bình luận những ngày qua.

Đây không phải lần đầu tiên Tăng Thanh Hà "gây sốt" khi mặc áo dài đi ăn cưới. Hồi tháng 3/2024, khi đến dự đám cưới một người họ hàng ở quê chồng Philippines, cô diện áo dài sóng đôi ông xã. Trang phục của cô cũng có kiểu dáng cổ tròn, viền cổ và tay, họa tiết Thọ Dơi trên nền lụa tơ tằm cao cấp, mang đến vẻ sang trọng cho người mặc. Cách phối màu cam nhạt - vàng độc đáo của bà mẹ ba con giúp cô ghi điểm diện mạo.

Tăng Thanh Hà mặc áo dài đi đám cưới ở quê ngoại chồng - Philippines.

Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen trông sang trọng, trang nhã.

Nhiều năm nay, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn trung thành với một gu áo dài. Cô ưa chuộng các thiết kế suông rộng, chất liệu cao cấp, nhẹ nhàng và bay bổng, với những cách phối màu lạ mắt. Trên mạng xã hội như Threads, TikTok, nhiều khán giả khen cách chọn áo dài của Tăng Thanh Hà.

"Chị mặc áo dài thôi mà khí chất ngút ngàn"; "Thích nhất gu ăn mặc của Hà Tăng, mặc gì cũng thấy sang"; "Nhìn Tăng Thanh Hà mặc áo dài lúc nào cũng thanh thoát, nhẹ nhàng"; "Ai biết mấy mẫu của Hà Tăng mặc hãng nào không, nhìn là muốn mua theo liền"... một số người hâm mộ bình luận.

Trang phục đi ăn cưới của con dâu "vua hàng hiệu" thường gây chú ý vì trông nhẹ nhàng, hạn chế phô trương màu sắc, kiểu dáng, cách mix-match nhưng vẫn tạo hiệu ứng thẩm mỹ. Vốn theo đuổi gu thời trang tối giản, Tăng Thanh Hà được nhiều người học hỏi lối phối đồ đa hoàn cảnh. Thường xuyên tham gia những hoạt động vì môi trường, Tăng Thanh Hà còn theo đuổi thời trang bền vững, ưu tiên những chất liệu thân thiện với thiên nhiên, hạn chế các trang phục chạy đua theo mốt.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn năm 2012, sau ba năm hẹn hò. Đám cưới diễn ra tại Manila (Philippines), quê hương Louis Nguyễn. Trong hơn 10 năm gắn bó, Tăng Thanh Hà và ông xã luôn đồng điệu cả về tính cách lẫn gu thời trang. Cả hai cùng kinh doanh, phân phối các thương hiệu quốc tế.