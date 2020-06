Thực đơn 4 món ngon mùa hè cho bữa cơm gia đình tròn vị

Thứ Ba, ngày 02/06/2020 10:14 AM (GMT+7)

Chúng tôi xin giới thiệu thực đơn 4 món ngon mùa hè cho bữa cơm chiều vừa chế biến nhanh, đầy đủ dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí.

4 món ngon mùa hè làm nhanh lại đầy đủ dinh dưỡng.

Nguyên liệu:

- Thịt bò: 200g

- Lòng non: 500g

- Đậu phụ: 3 bìa

- Măng tươi: 500g

- Quả bầu: 500g

- Tôm khô: 40g

- Hành hoa, tỏi, ớt, quất tươi

- Gia vị, dầu ăn, muối hạt.

Cách thực hiện bữa cơm chiều mùa hè

1. Lòng non luộc

Lòng non chọn loại còn tươi, mua về bóp thật kỹ với muối hạt, quất tươi cho sạch mùi hôi. Sơ chế sạch để ráo nước.

Đun sôi nước với 1 thìa gia vị, cho lòng non đã sơ chế sạch vào luộc với lửa to cho lòng nhanh chín. Chuẩn bị sẵn 1 bát nước đá lạnh, sau khi lòng non chín, các bạn vớt ra thả ngay vào bát nước đá lạnh để lòng trắng giòn.

Cắt lòng non thành miếng vừa ăn, bày lên đĩa. Tùy sở thích gia đình có thể chấm mắm tôm, chấm nước mắm hoặc gia vị chanh ớt đều rất ngon.

2. Thịt bò xào măng

Măng trúc tươi mua về sơ chế sạch, cho vào luộc sơ, đập dập, để ráo nước.

Thịt bò ướp gia vị và 1 thìa dầu ăn để khi xào thịt mềm ngọt, không bị ra nước. Phi tỏi thơm cho thịt bò vào xào chín tới, cho ra để riêng.

Phi thơm tỏi băm, cho măng vào xào và nêm nếm cho măng ngấm gia vị vừa miệng. Sau khi măng ngấm gia vị và săn lại, các bạn cho phần thịt bò đã xào chín tới ở trên vào xào cùng vài phút, thêm hành hoa vào món măng xào thịt bò.

3. Canh bầu nấu tôm khô

Tôm khô rửa sạch ngâm với nước khoảng 10 phút cho nở. Cho tôm khô lên bếp đun sôi trong khoảng 5 phút, nêm gia vị vào nước canh tôm khô cho vừa miệng.

Bầu nạo sạch vỏ, băm nhỏ rồi thả vào nồi canh tôm khô. Nêm nếm lại cho vừa miệng và thêm hành hoa cắt khúc vào là có ngay nồi canh bầu nấu tôm khô vừa ngọt vừa mát.

4. Đậu rán

Đậu phụ tươi mua về, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Cho đậu phụ vào chảo dầu nóng chiên vàng cả 2 mặt là được.

Bữa cơm chiều ngon với nhiều món hấp dẫn sẽ giúp cả gia đình có thời gian thư giãn vui vẻ bên nhau sau một ngày làm việc bận rộn.

Các bạn hãy thường xuyên tham khảo thực đơn mỗi ngày để thực hiện những món ăn ngon phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé!

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/tu-van/4-mon-ngon-mua-he-cho-bua-com-gia-dinh-tron-vi-254067.html