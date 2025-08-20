Những tảng đá cổ và lâu đài cổ tích vào danh sách di sản UNESCO

Tháng 8 năm ngoái, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã bổ sung 26 di sản văn hóa và tự nhiên mới vào Danh sách Di sản Thế giới trong phiên họp lần thứ 46 tại Riyadh. Các bổ sung này gồm 2 di sản mở rộng, 20 di sản văn hóa, 5 di sản tự nhiên và 1 di sản hỗn hợp.

Danh sách này ghi nhận các địa điểm có giá trị nổi bật toàn cầu, nhằm đảm bảo việc bảo vệ thông qua hợp tác quốc tế. Việc được công nhận không chỉ mang lại uy tín mà còn tạo điều kiện tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho công tác bảo tồn, đồng thời gia tăng sự hiện diện và cơ hội phát triển du lịch.

Trong số các di sản mới đáng chú ý có Quần thể đá Carnac ở Pháp, các lâu đài của vua Ludwig II tại Bavaria (Đức) và các trung tâm cung điện Minoan ở đảo Crete (Hy Lạp).

Lâu đài “Người đẹp ngủ trong rừng” đón du lịch đại chúng

Trong cuộc họp tại Paris tuần trước, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức công nhận các lâu đài Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof và Biệt thự hoàng gia tại Schachen của Đức là Di sản Thế giới của UNESCO. Các di tích này nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận của Đức lên 54.

Những kiệt tác kiến trúc thế kỷ 19 này phản ánh rõ nét trí tưởng tượng lãng mạn và cá tính đặc biệt của vua Ludwig II (1845–1886), thường được mệnh danh là “vị vua cổ tích”. Các lâu đài tại Thượng Bavaria đã mở cửa đón du khách hơn 140 năm, thu hút hơn 1,7 triệu lượt khách riêng trong năm 2023, phần lớn đến từ Mỹ và châu Á.

Lâu đài Neuschwanstein

Được xây dựng để tưởng nhớ nhà soạn nhạc Richard Wagner, lâu đài Neuschwanstein nổi tiếng toàn cầu khi trở thành nguồn cảm hứng cho lâu đài “Người đẹp ngủ trong rừng” của Walt Disney, được tái hiện tại Disneyland California năm 1955. Một phiên bản hoạt hình của lâu đài này cũng xuất hiện trong bộ phim Người đẹp ngủ trong rừng (1959) của Disney.

Chủ tịch Ủy ban UNESCO Đức, bà Maria Böhmer, nhấn mạnh: “Việc đưa các lâu đài này vào Danh sách Di sản Thế giới là một vinh dự lớn. Đây đều là những kiệt tác kiến trúc, minh chứng cho trí tưởng tượng nghệ thuật, đồng thời thể hiện sự khác biệt của vị vua cổ tích.”

Các nền văn minh cổ đại được vinh danh

Hai di sản nổi bật khác vừa được bổ sung là Quần thể đá Carnac ở Pháp và các trung tâm cung điện Minoan ở đảo Crete, Hy Lạp.

Carnac Megaliths

Quần thể đá Carnac, nằm ở miền nam Brittany, có niên đại từ 4500 đến 3300 TCN, là một trong những quần thể cự thạch lâu đời nhất thế giới, gồm hơn 3.000 tảng đá đứng, gò chôn cất và mộ đá. Các phát hiện tại đây cung cấp nhiều thông tin quý giá về nghi lễ và tập tục tang lễ thời kỳ đồ đá mới.

Tại Hy Lạp, các trung tâm cung điện Minoan, gồm Knossos, Phaistos, Malia, Zakros, Zominthos và Kydonia là những trung tâm chính của nền văn minh Minoan thời đồ đồng, phát triển mạnh từ năm 2800 đến 1100 TCN.

Di sản và sự công nhận tại châu Phi

Phiên họp lần thứ 46 cũng thảo luận về các di sản bị đe dọa ở những khu vực chiến sự như Ukraine, Gaza và Sudan. Để thể hiện cam kết với châu Phi, UNESCO đã ghi danh 5 di sản mới tại Nam Phi, Burkina Faso, Ethiopia và Kenya. Một di sản ở Senegal được đưa ra khỏi danh sách di sản bị đe dọa, cho thấy tiến bộ trong công tác bảo tồn.

Ngoài ra, UNESCO còn bổ sung 3 nhà tù và trung tâm thẩm vấn của Khmer Đỏ ở Campuchia, nhân dịp 50 năm ngày chế độ này lên nắm quyền (1975). Chế độ này đã gây ra cái chết của khoảng 1,7 triệu người trong 4 năm cầm quyền. Các địa điểm nay trở thành đài tưởng niệm và trung tâm giáo dục nhằm vinh danh nạn nhân và nâng cao nhận thức về những tội ác đã xảy ra.

Danh hiệu đi kèm trách nhiệm

Dù không mang lại nguồn tài trợ trực tiếp, danh hiệu Di sản Thế giới giúp các địa điểm xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế, gia tăng uy tín và cơ hội tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.

Tuy nhiên, danh hiệu này cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn: bảo tồn chặt chẽ, quản lý du khách hiệu quả và ứng phó với áp lực du lịch đại chúng – vấn đề ngày càng đáng lo ngại trong thập kỷ qua. Việc thay đổi lớn hoặc vi phạm quy định có thể khiến một di sản bị loại khỏi danh sách.

Với 61 di sản, Ý tiếp tục là quốc gia có số lượng Di sản Thế giới nhiều nhất. Tính đến năm 2025, Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO gồm 1.248 di sản tại 170 quốc gia.