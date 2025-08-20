Mộc Châu mùa thu có gì hấp dẫn khiến tín đồ du lịch đứng ngồi không yên?

Mộc Châu, nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm. Ảnh luhanhvietnam

Nhưng mùa thu, từ tháng 8 đến tháng 10, là lúc cao nguyên trở nên đẹp nhất: ban ngày nắng nhẹ vàng óng, sáng sớm và chiều tối se lạnh dịu dàng, thiên nhiên khoác lên mình tấm áo mới, khiến mọi góc nhìn đều nên thơ. Ảnh La Mộc

Đặt chân đến Mộc Châu mùa này, du khách như bước vào một bức tranh sống động. Đồi chè trái tim - biểu tượng của cao nguyên - hiện ra xanh mướt, trải dài bất tận. Ảnh La Mộc

Ngồi nhâm nhi tách trà nóng giữa không gian mát lành, hít thở hương trà thoang thoảng, mọi muộn phiền dường như tan biến. Ảnh MIA

Không chỉ có đồi chè, Mộc Châu còn chào đón du khách bằng những thắng cảnh tuyệt đẹp. Ảnh La Mộc

Thác Dải Yếm tung dòng nước trắng xóa như dải lụa mềm mại giữa núi rừng, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Bản Áng với những hàng thông xanh rì soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng mang đến cảm giác bình yên như chốn cổ tích, lý tưởng cho một buổi picnic hoặc cắm trại. Ảnh La Mộc

Nếu yêu thích khám phá, Ngũ Động Bản Ôn với năm hang động ẩn mình trong rừng già, vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, là điểm đến không thể bỏ qua. Ảnh La Mộc

Ẩm thực Mộc Châu mùa thu cũng là trải nghiệm không thể thiếu. Bê chao vàng ruộm thơm lừng, cá suối nướng giòn tan trên than hồng, cải mèo xanh mướt xào tỏi, cơm lam thơm mùi nếp mới, cùng sữa chua và sữa tươi nguyên chất, tất cả hòa quyện tạo nên bữa ăn đậm chất núi rừng. Ảnh MIA

Khi đêm xuống, ngồi bên bếp lửa nhấp chén rượu ngô hay rượu táo mèo ấm nồng, nghe tiếng gió rì rào và trò chuyện rôm rả, du khách sẽ cảm nhận sự an yên, tạm rời xa nhịp sống hối hả. Ảnh luhanhvietnam

Mộc Châu có nhiều homestay và resort nằm giữa đồi chè hoặc ven núi, view cực đẹp, giá dao động từ 300.000 đến 1.000.000 đồng mỗi đêm. Du khách nên chuẩn bị áo khoác mỏng để giữ ấm, giày thể thao tiện di chuyển và máy ảnh hoặc điện thoại đầy pin để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh Nguyễn Thị Thảo

Mộc Châu mùa thu không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn ở cảm giác bình yên. Một chuyến đi ngắn ngày lên cao nguyên, hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng suối róc rách và ngắm nhìn những gam màu rực rỡ của thiên nhiên chính là “liều thuốc” xua tan mệt mỏi. Ảnh Nguyễn Thị Thảo.