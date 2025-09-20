Món thịt làm vài phút là xong, vừa ngon vừa dễ ăn

Món thịt hấp này rất ngon và dễ làm.

Nguyên liệu:

- 400g thịt băm

- 200g khoai từ

- 1 thìa nước tương

- 1 chút hắc xì dầu

- Tiêu trắng, gừng

- 1 thìa muối

- 2 thìa nhỏ bột bắp

- Hành lá băm nhỏ

- Hạt bắp

- 1 quả trứng gà

Cách làm:

Thịt băm cho vào tô, thêm gia vị gồm nước tương, hắc xì dầu, tiêu trắng, bột gừng, muối, bột bắp. Dùng đũa hoặc thìa trộn đều theo một chiều đến khi thịt có độ dẻo.

Khoai từ gọt vỏ, rửa sạch, đập dập rồi cho vào trộn cùng thịt băm và hành lá, nêm thêm một chút muối.

Tiếp tục khuấy đều theo một chiều cho tới khi hỗn hợp hòa quyện.

Cho phần thịt đã trộn vào bát, dàn phẳng bề mặt, khoét một lỗ nhỏ giữa bát rồi đập trứng gà cho vào. Xung quanh có thể rắc thêm hạt ngô hoặc đậu nành tươi cho đẹp mắt.

Đặt bát vào nồi, hấp cách thủy từ nước lạnh khoảng 15 phút.

Sau khi chín, rắc thêm hành lá, rưới nhẹ chút nước tương lên mặt để dậy hương vị.