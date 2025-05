Ăn thịt gà nhớ kỹ những điều này kẻo "rước hoạ"

Lưu khi lựa chọn và chế biến thịt gà - Chọn mua thịt gà tươi và an toàn Khi mua gà, nên chọn gà tươi (thường có thịt săn chắc, màu hồng nhạt, không có mùi lạ), có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm dịch an toàn; tránh mua gà để lâu ngày vì có nguy cơ bị nhiễm khuẩn. - Lưu ý trong chế biến + Luộc gà đúng cách: Khi luộc gà, nên cho vào nước lạnh ngay từ đầu để thịt gà chín đều và giữ được vị ngọt tự nhiên. Để da gà có màu vàng đẹp mắt, nhiều người thường thêm nghệ hoặc lá chanh vào nước luộc. Khi luộc có thể thêm chút gừng, sả đập dập vào luộc cùng, vừa để khử mùi tanh hôi của gà, vừa làm cho món gà dậy vị thơm ngon và tăng tính ấm của gà, ăn vào sẽ đỡ bị đầy bụng, khó tiêu. + Không nấu quá chín: Thịt gà nấu quá lâu có thể mất đi một phần giá trị dinh dưỡng và trở nên khô. - Hạn chế các món gà chiên rán Các món ăn nhiều dầu mỡ, bao gồm gà chiên hoặc gà quay chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe nếu tiêu thụ quá nhiều. Do đó, nên cân đối giữa các món ăn luộc, hấp và chiên rán. - Tránh ăn thịt gà tái hoặc sống Ăn thịt gà chưa chín kỹ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn như Salmonella hoặc Campylobacter. Vì vậy, cần đảm bảo thịt gà được nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.