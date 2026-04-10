Bộ phận cực ngon của con heo, đem kho với loại nước đặc biệt này thành món hấp dẫn đưa cơm

Bộ phận này không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: Sườn non.

Sườn non là bộ phận có hàm lượng protein dồi dào giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp cần thiết cho trẻ em đang phát triển và những người thường xuyên vận động.

Bên cạnh đó, bộ phận này còn cung cấp canxi và photpho, hỗ trợ xương và răng chắc khỏe, đồng thời bổ sung năng lượng nhờ lượng chất béo vừa phải. Đặc biệt, collagen tự nhiên trong sườn còn góp phần cải thiện độ đàn hồi của da và tốt cho sức khỏe xương khớp, giúp cơ thể dẻo dai hơn mỗi ngày.

Nếu bạn đang tìm một món mặn vừa lạ miệng vừa dễ làm để đổi vị cho bữa cơm gia đình thì sườn kho thơm coca chắc chắn là lựa chọn đáng thử.

Sự kết hợp tưởng chừng “không liên quan” giữa nước ngọt coca và trái thơm (dứa) lại tạo nên hương vị hài hòa bất ngờ: ngọt thanh, chua nhẹ, đậm đà và cực kỳ đưa cơm.

Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở phần sườn mềm, thấm vị, quyện cùng nước sốt sánh óng, có màu cánh gián bắt mắt. Thơm giúp cân bằng vị béo của thịt trong khi coca góp phần tạo độ ngọt dịu và màu sắc đẹp tự nhiên cho món ăn. Dân Việt giới thiệu cách làm món sườn kho thơm coca như sau:

Nguyên liệu kho sườn non với dứa và coca:

- Sườn non

- Thơm (dứa)

- Coca

- Hành, tỏi, ớt sừng

- Gia vị: nước mắm, đường, tiêu, dầu hào, dầu ăn

Ướp sườn với bột tỏi, hành, ớt, tiêu, nước mắm, đường, dầu hào, dầu ăn

Cách kho sườn non với dứa và coca:

- Sườn non chặt miếng vừa ăn, chần sơ qua nước sôi để loại bỏ tạp chất và mùi hôi.

Phi thơm hành, cho sườn vào đảo cho săn

- Ướp sườn với bột tỏi, hành, ớt sừng (tạo màu đẹp mà không quá cay), nước mắm, đường, tiêu, dầu hào và một ít dầu ăn. Trộn đều và để thấm khoảng 20–30 phút.

Cho coca, thơm vào, đun nhỏ lửa

- Phi thơm hành, cho sườn vào đảo đều đến khi bề mặt săn lại.

Phần sốt sánh dần

- Cho coca và thơm vào nồi, đun nhỏ lửa để sườn thấm đều gia vị. Kho đến khi nước sốt sánh lại, chuyển màu cánh gián đẹp mắt là hoàn thành.

Lưu ý khi chế biến bộ phận này:

- Chọn sườn non có cả nạc và mỡ để khi kho không bị khô.

- Không nên cho quá nhiều coca để tránh bị ngọt gắt.

- Kho lửa nhỏ sẽ giúp sườn mềm và thấm vị hơn.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có ngay một món sườn kho thơm coca hấp dẫn, lạ miệng mà vẫn rất “hao cơm”.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện.