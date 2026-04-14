Loại thịt dân dã, giá rẻ, giàu dinh dưỡng, tốt xương, bổ máu, ăn nhiều không lo tăng cân, xào cay cực thơm

Mùa hè đang đến, rau củ trên đồng và hải sản tươi sống dưới nước đang ở thời điểm ngon ngọt nhất.

Có một loại hải sản giá rẻ, rất phổ biến ở nông thôn mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ ao hồ nào: Ốc vặn.

Vào mùa này, ốc vặn rất béo, giàu dinh dưỡng. Vì vậy, bạn đừng bỏ lỡ sự tươi ngon này. So với các loại thịt khác, ốc vặn có giá rẻ, ai cũng ăn được.

Dù kích thước bé nhưng loại thịt này rất giàu dinh dưỡng và ít chất béo.

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, protein có trong 100g thịt ốc vặn là 12–15g, giúp cung cấp đạm dễ tiêu, giúp xây cơ bắp và phục hồi cơ thể. Đạm của ốc không kém thịt cá nhưng lại nhẹ bụng hơn.

Loại thịt này cũng giàu canxi, hỗ trợ xương chắc khỏe, phòng loãng xương. Đây là lý do ốc vặn thường được khuyên cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Ốc vặn giàu sắt dạng dễ hấp thu, tốt cho người thiếu máu.

Lượng vitamin B12 trong loại thịt này cũng có hàm lượng cao, cần thiết cho hệ thần kinh và tạo máu; Kẽm, magie, selen trong ốc vặn giúp tăng đề kháng, hỗ trợ miễn dịch và chống oxy hóa.

Đặc biệt loại thịt này không có nhiều năng lượng, phù hợp với phụ nữ không muốn tăng cân nhưng thích ăn vặt vì no lâu mà ít calo.

Một số người bạn có thể nói rằng thịt ốc khó chế biến và họ lo lắng về việc có cát hoặc mùi tanh. Thực ra, chỉ cần tìm đúng phương pháp, món ốc xào cay không hề khó làm, và sẽ vô cùng ngon miệng, rất hợp khi ăn kèm cơm hoặc dùng làm món ăn nhẹ với đồ uống.

Dưới đây là cách làm ốc xào cay đơn giản, đảm bảo ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thành công ngay lần đầu và làm ra món ốc ngon như ở nhà hàng!

Món ăn gợi ý: Ốc vặn xào cay

Nguyên liệu chính: Thịt ốc tươi (bạn cũng có thể mua ốc còn vỏ và tự tách thịt để có vị tươi ngon hơn)

Nguyên liệu phụ: Một ít hẹ, một miếng gừng, một củ tỏi và một lượng ớt đỏ nhỏ vừa đủ

Gia vị: Dầu ăn, muối, nước tương nhạt, rượu nấu ăn, nước sốt hàu và tiêu trắng

Cách làm:

- Cho thịt ốc vào một chậu lớn, thêm một thìa muối và một thìa dầu ăn, rồi nhào nặn liên tục bằng tay trong ba đến năm phút. Muối sẽ giúp đẩy cát và bùn ra khỏi thịt ốc, trong khi dầu sẽ giúp bụi bẩn và chất nhầy nổi lên bề mặt.

- Sau khi nhào nặn, rửa sạch nhiều lần với nước chảy, rửa ba hoặc bốn lần cho đến khi nước trong và thịt ốc không còn dính. Điều này cho thấy nó đã sạch.

Bước này là linh hồn của món ăn, vì vậy đừng bỏ qua!

- Cho thịt ốc đã làm sạch vào một nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng và một thìa rượu nấu ăn, rồi đun sôi trên lửa lớn. Chần khoảng 1 phút sau khi sôi, sau đó vớt ra và rửa lại với nước ấm. Để ráo và để sang một bên. Bước này loại bỏ hoàn toàn mùi tanh và tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn nào còn sót lại trong thịt ốc, giúp nó an toàn hơn để ăn.

Bước 2: Chuẩn bị các món ăn kèm và gia vị

- Làm sạch và cắt bỏ phần rễ của hẹ, sau đó cắt thành từng khúc dài 3cm. Tách riêng phần rễ và lá; cho rễ vào trước, sau đó cho lá vào để món ăn có độ giòn tốt hơn.

- Bóc vỏ và băm nhỏ gừng, đập dập và băm nhỏ tỏi, và thái ớt thành khoanh. Bỏ qua bước này nếu bạn không thích ăn cay.

- Chuẩn bị nước chấm đơn giản: Trong một bát, cho 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh nước mắm, một nhúm tiêu trắng và nửa muỗng cà phê muối. Khuấy đều. Đổ trực tiếp nước chấm này vào món ăn khi đang xào để tiết kiệm thời gian.

Bước 3: Xào ốc!

- Làm nóng chảo với lượng dầu nhiều hơn bình thường một chút, vì ốc sẽ hút dầu tốt hơn. Khi dầu nóng, cho gừng băm, tỏi băm và ớt băm vào. Xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm, cẩn thận đừng để cháy vì chúng sẽ bị đắng.

- Sau khi dậy mùi thơm, tăng lửa và cho thịt ốc đã chần vào chảo. Xào nhanh khoảng 1 phút để làm khô nước. Điều này sẽ làm cho thịt ốc dai hơn và không bị nhão.

- Tiếp theo, đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và tiếp tục xào trên lửa lớn, đảm bảo mỗi con ốc đều được phủ đều nước sốt. Xào khoảng 30 giây để hương vị ngấm đều.

- Sau đó, phần gốc hẹ vào trước và xào trong 10 giây. Tiếp theo, cho lá hẹ vào và xào nhanh cho đến khi mềm và chuyển sang màu xanh tươi. Tắt bếp ngay lập tức! Lá hẹ quá chín sẽ làm nó bị nhão và mất đi độ giòn, vì vậy bước này phải được thực hiện nhanh chóng!

- Sau khi tắt bếp, đảo thêm vài lần nữa, sau đó món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức!

Lưu ý khi chế biến loại thịt này:

- Chọn thịt ốc: Khi mua, hãy chắc chắn chọn những con ốc tươi, còn sống. Thịt ốc sống có độ đàn hồi và màu sắc tươi sáng. Thịt ốc chết thì dính và có mùi hôi, vì vậy tuyệt đối không mua. Nếu mua ốc còn vỏ, hãy chọn những con có vỏ nguyên vẹn và nắp đậy kín. Hãy để chúng thải hết cát trong 24 giờ trước khi lấy thịt ngon hơn, không bị sạn.

- Bí quyết loại bỏ mùi tanh: Nhào và chần đều rất quan trọng. Thêm gừng và rượu nấu ăn trong quá trình chần giúp loại bỏ mùi tanh của ốc một cách hiệu quả nhất, chỉ còn lại hương vị tươi ngon.

- Kiểm soát thời gian nấu: Xào trên lửa lớn trong suốt quá trình. Nấu quá chín thịt ốc sẽ làm nó dai và khó nhai. Cho hẹ vào cuối cùng và tắt bếp ngay khi hẹ vừa chín tới để giữ được độ giòn.

- Điều chỉnh hương vị: Nếu bạn thích ăn cay, hãy thêm nhiều ớt hoặc một thìa tương đậu lên men để có hương vị đậm đà hơn; nếu bạn thích vị nhẹ hơn, hãy dùng ít gia vị hơn để làm nổi bật độ tươi ngon tự nhiên của ốc.

- An toàn thực phẩm: Ốc phải được nấu chín kỹ. Không ăn ốc sống hoặc chưa chín kỹ để tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Hãy nhìn xem! Chỉ với vài bước đơn giản, một đĩa ốc xào cay ngon tuyệt đã sẵn sàng! Cắn một miếng, thịt ốc dai ngon, thơm lừng mùi hẹ và cay nồng vị ớt. Càng nhai, hương vị càng đậm đà. Bạn sẽ không thể ngừng ăn!