3 hòn đảo hoang sơ hút khách dịp 30/4 'cháy phòng' trước cả tháng

Cô Tô, Quảng Ninh

Cô Tô là điểm đến ở miền Bắc được du khách rất yêu thích mỗi kỳ nghỉ 30/4-1/5 và dịp hè.

Nơi đây được ưu ái mệnh danh là "thiên đường biển đảo miền Bắc" với gần 50 đảo nhỏ, những bãi biển trải dài, cát trắng mịn và làn nước trong xanh thấy đáy như Vàn Chảy, Tình Yêu (còn gọi là bãi Tàu Đắm), Hồng Vàn, Bắc Vàn.

Kỳ nghỉ 30/4 -1/5 năm nay kéo dài, thời tiết thuận lợi, lượng khách tới Đặc khu Cô Tô dự kiến tăng mạnh.

Theo bà Ngô Thị Minh Sao, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cô Tô, khách đã đặt kín gần 100% công suất phòng trên đảo trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Các cơ sở lưu trú trên đảo hiện nay, ước đón được tối đa 12.500-13.000 khách.

Năm nay, Thanh Lân - hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Cô Tô được du khách đặt phòng lưu trú rất sớm. Trên đảo có nhiều bãi biển thơ mộng như bãi Hải Quân, C76, bãi Ba Châu... và những bãi đá trầm tích hùng vĩ màu xám đặc trưng, bề mặt nhẵn mịn. Các bãi biển ở đây trong xanh, sóng êm.

Vẻ đẹp hoang sơ của đảo Thanh Lân. Ảnh: Trang Phạm

UBND Đặc khu Cô Tô đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát các khu, điểm du lịch, nhà hàng và cơ sở lưu trú. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách.

Mục tiêu là giữ gìn hình ảnh điểm đến Cô Tô an toàn, văn minh, thân thiện; không để xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, chèo kéo, lừa đảo, tăng giá bất hợp lý hay các hành vi gây phiền hà cho du khách.

Lý Sơn, Quảng Ngãi

Từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) bước vào mùa đẹp nhất - trời nắng, ít mưa, biển lặng, thu hút đông đảo du khách ghé thăm.

Không chỉ có Cù Lao Ré (đảo Lớn) - vốn nổi tiếng với các điểm như chùa Hang, cổng Tò Vò, hang Câu - nơi đây còn sở hữu đảo An Bình (đảo Bé). Đây là điểm đến gây bất ngờ với vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh như ngọc và được ví như "Maldives của Việt Nam".

Đảo Bé Lý Sơn sở hữu làn nước trong như ngọc bích. Ảnh: Linh Trang

Hiện, đảo Lớn có 110 cơ sở lưu trú với hơn 1.000 phòng và đảo Bé có 8 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 65 phòng. Theo thông tin từ Phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Lý Sơn, 2 tuần trước kỳ nghỉ 30/4-1/5, 90% số lượng phòng trên đảo Lớn đã được khách đặt trước. Tại đảo Bé, các cơ sở lưu trú đã nhận kín khách trước kỳ nghỉ lễ khoảng 1 tháng.

Tới Lý Sơn trong kỳ nghỉ lễ 30/4, du khách có thể được theo dõi Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh, Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa... Đây là các lễ hội rất độc đáo.

Nét đẹp hoang sơ của Lý Sơn. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi

Đảo Phú Quý, Lâm Đồng

Phú Quý hay còn gọi là cù lao Thu, cù lao Khoai Xứ, là một đảo nhỏ nằm cách Phan Thiết khoảng 120km về phía đông nam.

Diện tích đảo Phú Quý chỉ hơn 18km2 nhưng có đa dạng cảnh đẹp và trải nghiệm để du khách khám phá. Ngoài đảo chính, quanh đảo Phú Quý còn có Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải. Hồi đầu năm, trang Khaosod của Thái Lan công bố danh sách 10 điểm đến "yên tĩnh" còn nguyên sơ, khó tiếp cận nhưng mang đậm bản sắc và hơi thở Đông Nam Á, trong đó có đảo Phú Quý.

Khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 là thời điểm hòn đảo đẹp nhất. Do đó, vài năm trở lại đây, Phú Quý luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách vào kỳ nghỉ 30/4-1/5.

Phú Quý là điểm đến hot mỗi dịp 30/4-1/5. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa

Theo ông Đỗ Thái Thanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Phú Quý, trên đảo hiện có 69 khách sạn, nhà nghỉ với 850 phòng và hơn 100 homestay. 100% công suất phòng trên đảo đã được đặt trước cho kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Những điểm đến không thể bỏ qua khi tới Phú Quý gồm vịnh Triều Dương; bãi Nhỏ - bãi tắm hình bán nguyệt nép mình bên sườn núi với làn nước xanh biếc; gành Hang - nơi có vách đá dựng đứng sát biển, nước tràn vào tạo thành "khe Sung Sướng" và "hồ bơi vô cực" độc đáo; đỉnh Cao Cát; hồ cá Làng Dương… Du khách cũng nên trải nghiệm đi cano ra Hòn Tranh, Hòn Đen để lặn ngắm san hô, câu cá.