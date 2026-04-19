Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Nhưng chính sự “quen tay” ấy lại khiến không ít gia đình duy trì một thói quen tưởng chừng đúng đắn, nhưng thực tế lại làm giảm chất lượng bữa ăn. Đó là vo gạo quá kỹ.

Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người vo gạo 3–4 lần, chà xát mạnh tay, thậm chí vo đến khi nước trong veo mới yên tâm đem nấu. Quan niệm phổ biến cho rằng gạo càng sạch thì cơm càng ngon. Thói quen này từng có lý do trong quá khứ, khi gạo còn lẫn nhiều tạp chất, bụi cám sau quá trình xay xát thủ công. Tuy nhiên, với điều kiện hiện nay, khi gạo đã được xử lý, đóng gói và bảo quản tốt hơn, cách làm này lại không còn phù hợp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lớp cám mỏng bên ngoài hạt gạo – thứ dễ bị cuốn trôi khi vo quá kỹ – lại chứa nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất cần thiết. Khi chà xát mạnh hoặc vo nhiều lần, không chỉ bụi bẩn bị loại bỏ mà cả phần dinh dưỡng quý giá này cũng bị mất đi. Kết quả là hạt gạo trở nên “nghèo” dinh dưỡng hơn, cơm nấu ra cũng kém thơm và giảm độ ngọt tự nhiên.

Đặc biệt với các loại gạo ngon, việc vo quá kỹ còn làm mất đi lớp dầu tự nhiên bên ngoài hạt, khiến cơm không còn độ dẻo và hương vị đặc trưng. Nói cách khác, càng cố làm sạch quá mức, đôi khi lại vô tình làm mất đi giá trị vốn có của hạt gạo.

Các chuyên gia khuyến cáo, với gạo hiện nay, người nội trợ chỉ cần vo nhẹ tay 1–2 lần là đủ. Không cần chà xát mạnh, cũng không nên ngâm gạo quá lâu trước khi nấu vì có thể làm thất thoát thêm dưỡng chất. Khi vo, nên dùng tay đảo nhẹ để loại bỏ bụi bẩn, sau đó chắt nước đi là có thể nấu.

Một chi tiết nhỏ nhưng thường bị bỏ qua là cách đổ nước. Việc xối nước mạnh trực tiếp vào gạo rồi khuấy mạnh không chỉ làm gãy hạt mà còn khiến lớp cám dễ bị trôi đi nhanh hơn. Thay vào đó, nên đổ nước nhẹ nhàng và thao tác vừa phải để giữ nguyên cấu trúc hạt gạo.

Thực tế, nồi cơm lại là trung tâm của bữa cơm gia đình. Một nồi cơm ngon không chỉ phụ thuộc vào loại gạo, mà còn nằm ở cách xử lý từ những bước nhỏ nhất. Chỉ cần điều chỉnh thói quen vo gạo, bạn có thể giữ được hương vị tự nhiên, giúp cơm mềm tơi hơn và đảm bảo giá trị dinh dưỡng tốt hơn cho cả gia đình.

Nhiều thói quen trong gian bếp được truyền lại qua nhiều thế hệ, nhưng không phải lúc nào cũng còn phù hợp với điều kiện hiện đại. Vo gạo quá kỹ là một ví dụ điển hình: từng cần thiết trong quá khứ, nhưng nay lại cần được thay đổi.