Sa Pa có thể sẽ có mùa đông tuyết trắng

Nơi đây thường xuyên có tuyết rơi.

Ngày 20/12 vừa qua băng phủ trắng đỉnh Fansipan từ khoảng đêm về sáng. Ghi nhận của nhân viên an ninh trực khu vực đỉnh núi, nhiệt độ đo được lúc 5h sáng nay là 0 độ. Băng dày khoảng 0.5cm, trắng xốp. Đến 7h30 sáng, mặt trời lên cao, băng tan dần còn lại lớp mỏng bám trên khu vực đỉnh và sàn cột cờ.

Những hôm có băng tuyết, du khách đến lúc 7h30 có thể ngắm cảnh băng tan và cảnh thiên nhiên mở đầu ngày mới trên đỉnh rất ấn tượng.

Mùa đông năm nay đến sớm, hiện tượng băng giá trên “nóc nhà Đông Dương” đã kéo dài suốt gần 2 tháng. Đặc biệt, ngày 18/12 vừa qua, tại đây ghi nhận tuyết rơi nhẹ vào khoảng 15h30. Nếu thời tiết duy trì nền nhiệt lạnh sâu, khả năng Fansipan bước vào một mùa đông tuyết trắng nữa như năm 2019, 2021, 2024.

Thời điểm này được xem là lý tưởng để du khách đến Sa Pa săn băng tuyết, săn mây và tận hưởng không khí giáng sinh ở “thành phố trên mây”.

Noel cũng đã hiện diện rõ nét trên độ cao hơn 3.000m với cây thông Giáng sinh độc đáo được tạo nên từ vật liệu tự nhiên của núi rừng Tây Bắc như quả ngô, cành thông, hộp gỗ thông, mộc mạc mà ấm áp.