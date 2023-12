Tại sao trà sữa đất nung Vân Nam lại trở thành hot trend mùa đông năm nay?

Khi tới Lệ Giang, Vân Nam, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều quầy hàng trên đường phố bán trà sữa. Khác với những loại trà sữa thông thường, đây là loại trà sữa đất nung, được nấu trong các bình gốm.

Nếu bạn tìm kiếm “trà sữa Can Can Vân Nam” trên Douyin (phiên bản TikTok Trung Quốc), sẽ có vô số video với hàng trăm nghìn lượt thích và hàng triệu lượt xem. Tại Việt Nam, trend trà sữa này còn có tên gọi là “trà sữa đất nung Vân Nam”, hiện đang là thức uống hot trend nhất hiện nay.

Khi có khách gọi, người bán mới rót sữa tươi, trà, hoa hồng, kỷ tử, táo tàu, đường phèn và nhiều nguyên liệu khác tùy theo nhu cầu khách gọi vào bình gốm rồi nấu.

Món trà sữa đất nung này nhìn sơ qua rất đẹp mắt, cách nấu độc lạ và nguyên liệu trông rất lành mạnh.

Theo các chủ cửa hàng bán loại trà sữa này, giá một cốc trà sữa Can Can từ 10 – 15 tệ (35.000 – 50.000 đồng). Người dân ở Vân Nam thường uống 1 cốc trà sữa này vào buổi sáng.

Tại sao Trà Sữa Can Can lại được ưa chuộng đến vậy và đặc điểm của nó là gì?

Trước hết, nguyên liệu được sử dụng rất nguyên chất, không sử dụng chất bảo quản, đáp ứng nhu cầu sống xanh và lành mạnh của nhiều người hiện nay.

Thứ hai, trà sữa Can Can mang nét đặc trưng của địa phương Vân Nam: Trà Pu'er Vân Nam, hoa hồng sấy khô ăn được và sữa nguyên chất Dali, phát huy trọn vẹn hương vị địa phương.

Ngoài ra, còn có xu hướng giới trẻ hiện nay thích những thứ mới lạ, hình thức theo kiểu “nhà làm” như thế này mang lại cảm giác sạch và an toàn hơn. Có thể thấy, trà sữa Can Can Vân Nam chắc chắn mang đến một “ý tưởng giải quyết vấn đề” mới cho trà sữa Trung Quốc.

Nhìn thấy cách làm trà sữa bằng bình gốm, nhiều người sẽ nghĩ hình thức rang trà thịnh hành cách đây một thời gian.

Trà nấu bằng bình gốm là một phong tục uống trà ở Cam Túc, Thiểm Tây và các vùng khác. Khi uống trà kiểu này, người ta đổ trà vào bình gốm rồi nấu trên bếp, khi nước sôi thì cho lá trà đã rang và giã nhuyễn vào cùng với táo tàu, nhãn.

Bằng cách này, người ta có thể vừa uống đun vừa uống trà, mang lại cảm giác nhâm nhi thưởng thức rất thoải mái. Đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ, họ coi việc uống trà kiểu này như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Hiện nay, trà sữa Can Can Vân Nam hiện đã xuất hiện trên đường phố Thường Châu, Tô Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác. Nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự yêu thích đối với cách uống trà sữa mới lạ này.

Ngoài ra, một số doanh nhân cũng đánh giá cao tiềm năng thị trường của trà sữa Can Can và đã tham gia hoặc mở cửa hàng với hy vọng kiếm tiền từ thức uống phổ biến này.

