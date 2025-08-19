Nằm e ấp dưới chân đèo trên cung đường DT702 nối Vĩnh Hy – Bình Tiên, bãi Chuối (hay còn gọi là bãi Chúi) vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ hiếm có. Giữa miền biển miền Trung đầy nắng gió, bãi biển này hiện ra như một mảng xanh yên bình, thuần khiết, khiến bất kỳ ai đặt chân tới cũng ngỡ như tìm thấy “bãi biển bí mật” của riêng mình.

Bãi Chuối điểm đến hoang sơ khiến tín đồ du lịch “đứng ngồi không yên. Ảnh Em Bé Tây Nguyên & Nhi Nguyen

Từ trên cao, bãi Chuối như dải lụa trắng mịn vắt ngang giữa hai sườn núi xanh thẫm. Phía trước là làn nước trong veo phản chiếu nắng vàng rực rỡ, phía sau là rừng núi nguyên sơ, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Không ồn ào, không xô bồ dịch vụ, nơi đây mang đến cảm giác biệt lập chẳng khác nào những bãi biển hoang ở nước ngoài.

Hành trình chạm tới “viên ngọc thô”

Con đường đến bãi Chuối cũng là một phần trải nghiệm đáng nhớ. Xuất phát từ cung đường DT702 – được mệnh danh là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam – du khách sẽ gửi xe bên lề đường rồi men theo lối mòn xuống biển. Chỉ khoảng 5–10 phút đi bộ qua những triền dốc thoai thoải, bãi Chuối hiện ra trong tầm mắt với tiếng sóng vỗ rì rào.

Ảnh Fanpage Vĩnh Hy

Đường xuống không quá khó, trẻ nhỏ vẫn có thể đi cùng cha mẹ. Trên đường đi, bạn sẽ bắt gặp những bụi cây dại, gió biển mằn mặn và mùi hương ngai ngái của rừng ven biển – tất cả như một lời mời gọi dịu dàng trước khi chạm chân xuống cát.

Thời điểm lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn

Bãi Chuối đẹp nhất từ sáng sớm đến khoảng giữa trưa. Trong đó, khung giờ 10–12h được nhiều du khách yêu thích vì ánh nắng chan hòa khiến mặt biển chuyển sang xanh ngọc bích lấp lánh. Đây là lúc lý tưởng để chụp những bức ảnh “triệu like” hoặc thả mình xuống làn nước mát lành.

Ảnh Quach Nhi

Tuy nhiên, bãi Chuối khá vắng và chưa có hệ thống chiếu sáng ổn định, vì vậy du khách nên rời đi trước khi trời tối để đảm bảo an toàn.

Ảnh Quach Nhi

Chưa bị khai thác du lịch, bãi Chuối hoàn toàn “nói không” với hàng quán, dịch vụ tắm nước ngọt hay cho thuê đồ biển. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ được tận hưởng một không gian nguyên sơ 100% – thứ mà hiếm bãi biển nào còn giữ được.

Du khách nên chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, khăn tắm, quần áo thay và các vật dụng cá nhân cần thiết. Nếu muốn trải nghiệm dài hơi, bạn có thể mang theo lều để cắm trại qua đêm, hoặc kính lặn, ống thở để khám phá hệ sinh thái san hô ngay sát bờ.

Kết hợp khám phá trọn cung đường biển DT702

Chuyến đi sẽ trọn vẹn hơn nếu bạn kết hợp ghé thăm các điểm lân cận như vịnh Vĩnh Hy, đảo Bình Hưng hay bãi Bình Tiên. Ngoài ra, đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức hải sản tươi ngon và đặc sản địa phương như bún sứa, bánh căn, gỏi cá mai tại các quán ăn ven biển.

Ảnh Quach Nhi

Không rực rỡ như Maldives hay sôi động như Nha Trang, bãi Chuối mê hoặc người ta bằng vẻ đẹp chậm rãi, nguyên bản. Giữa nhịp sống hối hả, việc đặt chân lên bãi cát trắng mịn, để sóng vỗ mát lạnh ôm lấy mình chẳng khác nào một liều “detox” tinh thần – món quà mà thiên nhiên ưu ái dành riêng cho những ai biết tìm đến và trân trọng nó.