Bỏ than nóng vào cà phê, thức uống “hot trend” có hại cho sức khỏe nhưng vẫn hút khách

Bộ Y tế Malaysia (MOH) mới đây đã đưa ra một thông báo quan ngại về một loại thức uống có tên là Kopi Joss. Loại đồ uống này có nguồn gốc từ Indonesia, pha chế bằng cách cho một cục than củi vào ly cà phê nhằm mục đích tạo ra hương bị độc đáo.

Người bán còn tuyên bố rằng, than củi có tác dụng giải độc cơ thể, điều đó khiến loại đồ uống này trở nên hút khách và trở thành “hot trend” tại Malaysia.

Tờ báo Bernama đưa tin, Bộ Y tế Malaysia đã kiểm tra và xác minh loại đồ uống này đã vi phạm Quy định Thực phẩm 1985, những người bán Kopi Joss có thể phải đối mặt với các biện pháp nghiêm khắc. Cụ thể, nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 RM (50 triệu đồng) hoặc phạt tù tới 2 năm.

Hơn nữa, Bộ Y tế nước này cũng nhấn mạnh rằng, hành động như vậy rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, Kopi Joss có thể gây ra những tác động xấu cho cơ thể như đầy hơi, tiêu chảy và viêm ruột thừa.

Bộ Y tế Malaysia khẳng định: “Cà phê uống liền tuân theo Quy định 269A của Quy định Thực phẩm năm 1985, chỉ cho phép bổ sung đường, dextrose, glucose hoặc mật ong, sữa, kem, các thực phẩm khác và hương liệu được phép. Than củi không được xếp vào nhóm thực phẩm”.

Bộ Y tế Malaysia cho biết thêm, than nóng được thêm trực tiếp vào cà phê khác với than hoạt tính thường được sử dụng trong ngành thực phẩm. Than hoạt tính đã trải qua quá trình xử lý và thanh lọc, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

