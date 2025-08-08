Hà Lan ra mắt snack vị pin: Nếm một miếng là nhớ ngay tuổi thơ nghịch dại

Một thương hiệu snack mới của Hà Lan đang khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi cho ra mắt món tortilla chips vị pin 9V – hương vị mà hẳn nhiều người từng trải nghiệm trong những trò nghịch ngợm tuổi thơ những năm 90.

Nếu bạn lớn lên trong thập niên 1990, chắc hẳn từng tò mò chạm lưỡi vào đầu pin 9V để cảm nhận vị kim loại chua chua, tê tê, cùng cảm giác giật nhẹ thú vị. Hành động này giờ đây lại trở thành nguồn cảm hứng cho thương hiệu snack Rewind, với tham vọng đánh trúng tâm lý hoài niệm lẫn tò mò của người tiêu dùng bằng món snack hương vị tuổi thơ độc nhất vô nhị.

Snack vị pin.

“Đây chắc chắn là một hương vị độc nhất vô nhị”, đầu bếp kiêm chuyên gia tạo hương vị của Rewind, Mattias Larsson, chia sẻ. “Chúng tôi sử dụng hỗn hợp axit citric và natri bicarbonate để tạo cảm giác tê đầu lưỡi, rồi cân bằng bằng muối khoáng để tạo vị kim loại. Kết quả bất ngờ là ăn khá ngon và chắc chắn khiến ai cũng tò mò.”

Rewind khẳng định không hề sử dụng bất kỳ thành phần nào từ pin thật, mà tất cả đều là nguyên liệu thực phẩm an toàn, đạt chuẩn. Dù mô phỏng một trải nghiệm lạ đời, snack này vẫn hoàn toàn phù hợp để ăn.

“Rewind là thương hiệu được tạo ra từ cảm hứng hoài niệm. Và chúng tôi tin rằng không có cách khởi đầu nào ấn tượng hơn là tái hiện một ký ức chung kỳ lạ mà ai cũng từng trải qua, một món ăn hoài niệm vừa ngon vừa kỳ lạ, gợi nhớ những buổi chiều vô lo vô nghĩ của tuổi thiếu niên.”

Hiện tại, tortilla chips vị pin 9V mới chỉ được bán tại Hà Lan, nhưng Rewind đang có kế hoạch mở rộng sang thị trường châu Âu trong thời gian tới.