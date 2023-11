Loại rau số 1 giúp hạ đường huyết nhanh chóng được các chuyên gia khuyên dùng

Bông cải xanh rất giàu các dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, C, K, chất xơ, kali… mà cơ thể cần. Đặc biệt, loại rau này không chứa tinh bột, cực kỳ có lợi trong việc hạ đường huyết.

Ăn bông cải xanh giúp hạ đường huyết

- Cung cấp chất xơ

Là một loại rau không chứa tinh bột, bông cải xanh là một trong những lựa chọn hàng đầu cho chế độ ăn uống và bữa ăn nhẹ cân bằng hằng ngày.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), mỗi cốc bông cải xanh sống chứa ít hơn 6 gam carbohydrate và khoảng 2 gam chất xơ. Bông cải xanh rất ít carb, giàu chất xơ, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, điều này tác động tối thiểu tới lượng đường trong máu.

- Chứa sulforaphane

Theo một bài báo đăng trên tạp chí Phytomedicine Plus năm 2023, sulforaphane là một hợp chất chứa lưu huỳnh được tìm thấy trong các loại rau họ cải, mang lại mùi thơm và vị đắng độc đáo. Đồng thời nó có thể được sử dụng trong việc kiểm soát lượng đường trong máu cao và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, kháng insulin và giảm stress oxy hóa.

- Giúp bổ sung độ ẩm

Angelina Bañuelos-Gonzalez – chuyên gia giáo dục và chăm sóc bệnh tiểu đường tại Nudj Health, Mỹ cho biết, ăn bông cải xanh xanh là một cách khác để giữ nước khi lượng đường trong máu tăng cao.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Mỹ chỉ ra rằng, tình trạng mất nước sẽ làm tập trung lượng đường trong máu, khiến lượng đường trong máu tăng lên.

Dữ liệu của USDA cũng cho thấy bông cải xanh chứa 90% là nước nên ăn nó có thể giúp duy trì độ ẩm.

Những lợi ích khác của bông cải xanh

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của bông cải xanh, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng.

- Giàu chất dinh dưỡng

Bông cải xanh là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng phong phú. Nó chứa nhiều vitamin như vitamin C, K, A, và các vitamin nhóm B. Bông cải xanh cũng là một nguồn cung cấp quan trọng của axit folic, kali, canxi và chất xơ.

- Tăng cường miễn dịch

Vitamin C có trong bông cải xanh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật. Nó cũng có khả năng chống oxi hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

- Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ có trong bông cải xanh giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm táo bón.

- Giảm nguy cơ bệnh lý tim mạch

Bông cải xanh chứa chất chống oxy hóa và chất chống viêm, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch như bệnh tim và đột quỵ. Loại rau này còn có khả năng giảm mức cholesterol trong máu, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch.

- Kiểm soát cân nặng

Bông cải xanh có mức calo thấp và chứa chất xơ, làm cho nó trở thành một thực phẩm tuyệt vời cho việc kiểm soát cân nặng. Chất xơ giúp giảm cảm giác no lâu hơn, đồng thời giúp duy trì cảm giác no và kiểm soát lượng calo tiêu thụ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]