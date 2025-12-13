Hồ nhân tạo ở Cao Bằng rực rỡ như trời Âu mùa phong hương thay lá

Hồ Bản Viết (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) những ngày đầu đông trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách trên hành trình tới thác Bản Giốc. Đây là hồ nhân tạo lớn nhất tỉnh, rộng khoảng 5 ha, nằm cách thác Bản Giốc chừng 3 km và cách trung tâm TP Cao Bằng (cũ) khoảng 70 km, rất thuận tiện để kết hợp vào hành trình tham quan trong ngày.

Không đông đúc như thác Bản Giốc hay các điểm du lịch lớn quanh khu vực, Bản Viết thu hút người đến nhờ không gian yên tĩnh, mặt hồ phẳng lặng và rừng ven bờ chuyển màu theo mùa.

Quanh hồ là thảm thực vật phong phú, trong đó nổi bật nhất là các cây phong hương - loài cây người dân địa phương gọi là cây “sau”.

Phong hương mọc rải rác trên nhiều khu rừng của Cao Bằng, nhưng mật độ lớn nhất tập trung ở khu vực gần hồ Bản Viết.

Khi bước vào mùa đông, lá phong chuyển dần từ vàng sang đỏ, tạo nên màu sắc nổi bật trên nền mặt nước xanh ngọc. Đây cũng là thời điểm được nhiều du khách đánh giá là đẹp nhất trong năm nhờ sự thay đổi rõ rệt của cảnh quan.

Chị Lê Minh Hạnh (ở Bắc Ninh) cho biết, gia đình chị ghé hồ Bản Viết khi đang trên đường vào thác Bản Giốc. “Ảnh trên mạng nhìn đã đẹp, nhưng đến nơi màu lá thật tươi và rõ hơn. Hồ rộng vừa phải, đường vào dễ đi, đứng từ mép hồ có thể quan sát cả dải phong đang đổi màu. Theo tôi, nếu có thêm biển chỉ dẫn và vài điểm dừng phù hợp thì nơi này sẽ thu hút nhiều người hơn nữa”, chị Hạnh chia sẻ.

Buổi chiều, mặt hồ lặng sóng nhờ gió nhẹ, rất thích hợp cho các hoạt động như chèo bè, chèo thuyền hay tản bộ dọc bờ nước.

Người dân địa phương cho biết khoảng từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 1 là giai đoạn hồ ít mưa, nước trong và màu lá rõ nhất.

Anh Hoàng Đức Long (ở Thái Nguyên), một du khách thường xuyên đi trekking tại khu vực, đánh giá đường vòng quanh hồ dễ tiếp cận, phù hợp với những người không có kinh nghiệm leo núi. “Quanh hồ chủ yếu là đường đất bằng, có vài đoạn dốc nhẹ nhưng không khó. Buổi tối ở lại cắm trại cũng rất yên tĩnh, chỉ cần mang đủ đồ giữ ấm vì về đêm nhiệt độ xuống thấp. Tôi nghĩ nếu địa phương bổ sung khu vệ sinh công cộng thì sẽ thuận tiện hơn cho khách”, anh Long nói.

Từ hồ Bản Viết, du khách có thể tiếp tục hành trình đến các điểm tham quan nổi tiếng lân cận như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao hay thác Cò Là.

Hồ Bản Viết không phải điểm đến ồn ào hay nổi bật, nhưng chính sự yên tĩnh cùng vẻ đẹp mùa chuyển lá đã khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân đáng nhớ với nhiều du khách yêu thiên nhiên.