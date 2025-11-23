Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Giữ ấm cơ thể, giảm ho từ rau cải cúc

Rau cải cúc là loại rau phổ biến trong những ngày trời trở lạnh. Rau dễ trồng, được bán nhiều ở chợ Việt. Ngoài dùng tươi làm thực phẩm, rau cải cúc còn được dùng làm dược liệu ở dạng phơi khô nhẹ.

Với đặc tính vị đắng nhẹ, mùi hơi hăng hăng, nhiều người có thể không thích. Nhưng loại rau này lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Rau cải cúc có nhiều vitamin, chất xơ, khoáng chất mà ít năng lượng nên được xem là thực phẩm lí tưởng với những ai muốn giữ dáng, giảm cân. Chị em có thể uống một ly nước ép rau cải cúc trước bữa ăn tầm 15 – 20 phút giúp cơ thể no lâu, hỗ trợ giảm cân tốt.

Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Ảnh HM

Trong Đông y, rau cải cúc được xem là một vị thuốc. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Đông y Hà Nội), cải cúc có vị ngọt hơi đắng, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đàm, giảm ho, hỗ trợ tiêu hóa…

Vào những ngày lạnh, ăn rau cải cúc giúp cho cơ thể được giữ ấm, tăng sức đề kháng, giảm tình trạng tiểu đêm… Đặc biệt là khi có những hiện tượng như ho dai dẳng, ho có đờm, cảm lạnh vì thay đổi thời tiết, bạn có thể ăn những món ngon ngày lạnh được chế biến từ rau cải cúc sẽ cải thiện rất tốt.

Bài thuốc đơn giản trị ho, giải cảm ngày lạnh với rau cải cúc

Nếu ho dai dẳng, bạn có thể lấy 100 – 150g rau cải cúc cùng phổi lợn đem nấu thành canh. Món ăn này ăn khoảng 3 – 4 hôm, ăn cả cái lẫn nước sẽ cải thiện nhanh chóng.

Hoặc lấy 150g cải cúc tươi đem rửa sạch, cho vào bát to rồi đổ cháo đang sôi lên trên, trộn đều rau lên ăn ngày 2-3 lần. Đây là bài thuốc có tác dụng giảm cảm nhanh từ rau cải cúc trong những ngày lạnh.

Cách ăn để giữ được trọn dưỡng chất từ rau cải cúc nên biết

Rau cải cúc vẫn thường được mọi người dùng để nấu canh, nhúng lẩu. Vì đặc tính có mùi hơi hăng, đắng nhẹ nên khi nấu, nhiều người đun nhừ để bớt đi. Tuy nhiên, để giữ được trọn dưỡng chất từ rau cải cúc khi chế biến, mọi người lưu ý không nấu quá lâu vì rau rất mau chín và dễ bị nhũn, mất hương vị.

Nếu để nguyên cọng rau cải cúc, bạn chỉ cần trụng trong nước sôi 20–30 giây là được. Còn khi cắt khúc, thời gian chín còn nhanh hơn. Lá rau chín tới sẽ mềm, không bị nát, ăn ngọt hơn.

Ngoài ra, khi chế biến rau cải cúc cần lưu ý rửa thật kỹ bằng nước muối để giúp loại bỏ trứng sâu, bụi bẩn vì rau này dễ bị các loại sâu bọ lui tới. Chế biến rau cải cúc cũng nên cho các gia vị có tính cay nóng như tiêu, gừng để giảm bớt tính hàn của rau.

Món ngon ngày lạnh ngon miệng với rau cải cúc

Rau cải cúc đậu phụ

Nguyên liệu: Rau cải cúc, đậu phụ, tóp mỡ, tỏi, trứng gà, thịt mỡ. Gia vị thông thường như tiêu, nước tương, dầu ăn, đường, mì chính.

Cách làm:

Bước 1: Cải cúc mua về nhặt sạch, ngâm với nước muối pha loãng để loại bỏ trứng côn trùng và tạp chất. Vớt rau ra, để ráo nước rồi cắt thành miếng nhỏ. Tỏi bạn đem bóc vỏ, đập dập; thịt mỡ rửa sạch rồi thái hạt lựu.

Rau cải cúc đem thái nhỏ

Bước 2: Đậu phụ mua về rửa sạch lại, đem cho vào bát rồi bóp nát, thêm rau cải cúc đã cắt nhỏ vào. Tiếp đó, đập trứng gà vào để tạo độ kết dính mềm mịn cho nguyên liệu, cho ít bột tiêu, đường, nước tương…theo khẩu vị rồi trộn đều các nguyên liệu.

Bước 3: Cho mỡ đã thái vào chảo đảo đều tới khi phần tóp mỡ chuyển màu hơi nâu, cho tỏi vào phi thơm. Tiếp đó, bạn cho rau cải cúc trộn đậu phụ vào xào trên lửa vừa tới khi nước rút khô đi. Khi thấy mùi thơm của món ăn, bạn nêm lại gia vị vừa miệng là đã hoàn thành.

Món rau cải cúc đậu phụ làm đơn giản, ăn lạ miệng trong những ngày đông.

Canh cải cúc nấu cá rô đồng

Nguyên liệu:

+ 500g rau cải cúc

+ 300g cá rô đồng

+ Nhánh gừng

+ Gia vị: mì chính, muối, tiêu

Cách làm:

Bước 1: Rau cải cúc đem nhặt, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn; Gừng cạo vỏ, đập dập một nửa, băm nhỏ một nửa; Cá rô đồng làm sạch, đem nướng vàng để thịt săn chắc và thơm hơn.

Bước 2: Đun sôi nước cho gừng đập dập, muối và cá vào nấu chín. Cá chín vớt ra gỡ lấy thịt, rồi đem ướp cùng chút nước mắm, gừng băm, tiêu, mì chính.

Bước 1: Đun lại phần xương cá để lấy nước dùng trong. Nêm gia vị vừa ăn, thả rau cải cúc vào khi nước sôi và chỉ đun đến khi sôi trở lại, cho phần thịt cá vào đun vài phút nữa là được.

Canh cải cúc nấu cá rô đồng là một ngón ngon ngày lạnh bổ dưỡng nên ăn để giúp ấm bụng, giảm ho và hỗ trợ tiêu hóa. Món canh nóng hổi có vị ngọt thanh từ cá rô đồng và rau cải cúc.