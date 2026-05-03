Loại thịt quốc dân, có lượng mỡ thấp, dễ tiêu hoá, giúp tăng cơ, nấu món này giàu dinh dưỡng, trẻ già đều thích

Thịt gà là loại thịt này chứa lượng đạm cao nhưng ít chất béo bão hòa hơn thịt heo, đồng thời dễ tiêu hóa hơn thịt vịt nhờ kết cấu thịt mềm và hàm lượng mỡ thấp.

Ngoài ra, loại thịt này còn giàu vitamin nhóm B, protein và các khoáng chất cần thiết giúp phục hồi năng lượng, hỗ trợ cơ bắp và tăng cảm giác no lâu.

Khi kết hợp cùng khoai, cà rốt, sữa tươi và các loại gia vị Ấn Độ, món cà ri gà không chỉ thơm ngon mà còn tạo nên một bữa ăn giàu dinh dưỡng, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở phần nước cà ri sánh nhẹ, có độ béo thanh từ sữa tươi thay vì nước cốt dừa nên không quá ngấy. Thịt gà được chiên sơ trước khi nấu giúp giữ độ săn chắc, khi hầm vẫn mềm nhưng không bở. Các loại củ như khoai tây, khoai lang và cà rốt tạo vị ngọt tự nhiên, làm nước dùng thêm đậm vị.

Dân Việt giới thiệu công thức nấu món cà ri gà sữa tươi như sau:

Nguyên liệu nấu cà ri gà sữa tươi

- 1 con gà ta khoảng 1kg (đã sơ chế)

- 300ml sữa tươi không đường

- 3 củ khoai tây vừa + 2 củ khoai lang vừa

- 1 củ hành tây + 1 củ cà rốt + 2 cây sả tươi

- 1 gói bột cà ri Ấn Độ + 2 muỗng canh bột năng.

- 1 củ tỏi + 2 củ hành tím.

Cách nấu cà ri gà sữa tươi

*Sơ chế:

- Gà sau khi đã làm sạch, xát muối hạt lên khắp thân gà rồi rửa lại với nước cho sạch.

- Dùng dao thật bén, lọc thịt gà cắt miếng vừa ăn rồi để riêng, lấy phần xương gà, cổ gà và cánh gà để riêng.

- Ướp thịt gà: cho thịt gà đã cắt miếng vào tô, sau đó thêm 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1muỗng cà phê bột cà ri, 1/3 muỗng canh muối, 1muỗng cà phê đường, hành tím và 1 muỗng canh bột năng.

- Trộn đều rồi để ướp khoảng 30 phút cho thịt gà ngấm đều gia vị.

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt khúc

- Hành tây lột vỏ, rửa sạch, thái nhuyễn.

- Khoai tây, khoai lang gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng vuông khoảng 5cm.

- Tỏi, hành tím bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ.

- Sả lột vỏ già, rửa sạch rồi đập dập, cắt khúc xong cột lại

*Chiên sơ thịt gà:

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đợi nóng thì cho thịt gà vào chiên qua cho săn lại.

- Dùng đũa đảo đều để thịt gà không bị cháy.

- Để món cà ri được đậm vị hơn, bước này có thể thêm nếm lại gia vị cho vừa ăn theo sở thích.

*Nấu

- Chuẩn bị một nồi nước, khoảng 1,5 – 2 lít, sau đó cho sả, xương gà, cánh và cổ gà vào đun sôi cho kỹ, khi đun thường xuyên hớt bọt cho nước dùng trong.

- Khi nước dùng sôi khoảng 5 phút thì cho thịt gà đã chiên sơ vào.

- Ninh tiếp trên lửa nhỏ trong khoảng 20 phút cho thịt gà chín mềm

- Khi thấy nước bắt đầu sôi lăn tăn thì cho khoai tây, khoai lang và cà rốt vào nồi, đun cho sôi rồi cho 300ml sữa tươi vào, tiếp tục đun thêm tầm 10 phút nữa thì tắt bếp.

- Để món cà ri gà sữa tươi được sánh, cho thêm 1 muỗng canh bột năng hoặc bột bắp vào trước khi tắt bếp khoảng 3 – 5 phút là hoàn thành.

* Bí quyết giúp cà ri gà đậm vị

- Khi nấu, nên nấu lửa nhỏ để thịt gà chín mềm từ từ, ngấm vị nước dùng đậm đà hơn.

- Nếu thích ăn cay, có thể cho thêm ớt tươi hoặc bột ớt.

- Khi ninh nước dùng, bạn nên ninh thật kỹ để nước dùng ngọt và trong . Ninh cho thịt gà đủ mềm mới cho khoai tây, cà rốt, khoai lang vào.

- Không cho sữa tươi vào trước khi các loại củ, mà chỉ nên cho vào lúc gần nấu xong.

- Sả không nên băm nhỏ mà nên thái khúc rồi buộc lại để sả không bị dính vào thịt cũng như nước cà ri khi nấu xong.

Cà ri gà sữa tươi ngon nhất khi ăn nóng, dùng kèm bánh mì giòn, bún tươi hoặc cơm trắng đều hợp vị. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc và cách nấu không quá cầu kỳ, bạn đã có ngay một món ăn vừa thơm ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.