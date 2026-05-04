Tà Pạ - ngôi chùa lơ lửng giữa mây ngàn ở vùng Bảy Núi, An Giang

Chùa Tà Pạ tọa lạc trên đỉnh núi cùng tên tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Nhìn từ xa, ngôi chùa như một tuyệt tác kiến trúc lơ lửng giữa biển mây và rừng cây hoang sơ của vùng đất An Giang.

Điểm độc đáo "có một không hai" chính là hệ thống cột trụ khổng lồ nâng đỡ toàn bộ cấu trúc, tạo cảm giác ngôi chùa đang bay bổng trên không trung, tách biệt khỏi sự ồn ào của trần thế.

Để chạm tay vào "cõi Phật", du khách sẽ bước qua 240 bậc thang dài khoảng 70m. Đây là hành trình tản bộ thư thái giữa thiên nhiên trước khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nghiêm của chính điện.

Cổng vào chánh điện chùa.

Kiến trúc mái chùa với các chi tiết chạm khắc, mái chùa mang đậm dấu ấn Phật giáo Nam tông Khmer với hình tượng long vân ngư, mũi cong vút và những đỉnh tháp nhọn vươn thẳng lên bầu trời xanh.

Mỗi bức tường, cột trụ tại chùa Tà Pạ là một tác phẩm nghệ thuật với những phù điêu tinh xảo, tái hiện sống động cuộc đời Đức Phật và những điển tích văn hóa Khmer đặc sắc.

Tượng Phật trang nghiêm bên trong Chùa Tà Pạ, nơi thu hút đông đảo phật tử và du khách đến chiêm bái.

Từ "đài quan sát" tâm linh này, toàn cảnh huyện Tri Tôn thu trọn vào tầm mắt. Những ô ruộng Tà Pạ rực rỡ sắc màu đan xen cùng hàng thốt nốt đặc trưng tạo nên một bức họa đồng quê trù phú.

Trải qua 4 lần trùng tu từ năm 1999, chùa Tà Pạ ngày nay không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là chốn đi về tĩnh lặng, nơi con người tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn.

Nằm ngay sát ngôi chùa là hồ Tà Pạ - nơi được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc" của miền Tây với làn nước xanh ngắt, soi bóng vách đá vôi kỳ vĩ.

Hành trình khám phá Tà Pạ sẽ thêm trọn vẹn khi thưởng thức những món ngon nức tiếng của vùng đất Tri Tôn như gà đốt Ô Thum hay gỏi đu đủ đâm, bánh bò thốt nốt, bánh kà tum... đậm đà hương vị bản địa.

Bánh bò thốt nốt - đặc sản nổi tiếng của An Giang, nổi bật với màu vàng nâu đặc trưng, vị ngọt thanh từ đường thốt nốt nguyên chất, mùi thơm béo của nước cốt dừa và kết cấu xốp mềm, rễ tre.

Bánh kà tum - nét ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.