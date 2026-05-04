Du lịch loạt địa phương bùng nổ dịp nghỉ lễ: Tỉnh nào hút nhiều khách nhất?

Theo số lượng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ ngày 25/4 đến 3/5, ngành du lịch cả nước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này chứng tỏ không chỉ phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá.

Đồ họa: Nhật Anh

Ninh Bình dẫn đầu cả nước

Theo thống kê, Ninh Bình là địa phương đón nhiều khách nhất trên cả nước với hơn 2,37 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 231.189 lượt. Tổng thu từ khách du lịch của địa phương này ước đạt 3.569,1 tỷ đồng. Lũy kế đến hết 3/5, Ninh Bình đã đón hơn 14,3 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 15.710 tỷ đồng.

Năm nay, điểm đáng chú ý là sản phẩm du lịch biển đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương đến với Ninh Bình.

2 thành phố lớn nhất nước TP.HCM và Hà Nội cũng gây ấn tượng với con số lần lượt là 1,69 triệu và 1,35 triệu lượt khách, thu hút 8.700 và hơn 5.000 tỷ đồng.

Các thành phố biển tiếp tục hút du khách trong thời điểm đầu hè. Theo đó, số khách đến Khánh Hòa là 1,5 triệu lượt, đến Đà Nẵng là 1,46 triệu lượt, Thanh Hóa: 1,72 triệu lượt, Hải Phòng ước đón 1,45 triệu lượt, Quảng Ninh đón 1,34 triệu lượt khách, Nghệ An đón 1,21 triệu lượt khách. Trong khi đó, tỉnh An Giang đón 1,08 triệu lượt khách, riêng đặc khu Phú Quốc đón 309.597 lượt khách.

Với kết quả này, Khánh Hòa thu hút 2.638 tỷ đồng, Đà Nẵng thu 5.727 tỷ đồng, Thanh Hóa thu về 4.330 tỷ đồng, Hải Phòng ước đạt 1.120 tỷ đồng, Quảng Ninh ước thu 4.165 tỷ đồng, Nghệ An đạt 2.191 tỷ đồng và An Giang đạt 2.338 tỷ đồng.

Không chỉ các điểm du lịch ven biển hút khách mà các địa phương khác cũng được du khách ưa chuộng. Theo đó, Thành phố Huế từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5 ước đón 610.000 lượt khách, thu về khoảng 1.350 tỷ đồng. Lào Cai cũng ước đón 800.000 lượt khách, tổng thu ước đạt 2.217 tỷ đồng. Lâm Đồng ước đón 970.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.188 tỷ đồng.

Du khách đến Thành phố Huế tăng cao kỷ lục. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Nhiều nơi "cháy phòng", hàng không bay hết công suất

Theo khảo sát, nhiều địa phương ghi nhận lượng khách bùng nổ, khiến công suất phòng thường xuyên duy trì ở mức trên 90%, thậm chí nhiều nơi "cháy phòng" suốt kỳ nghỉ.

Tại Khánh Hòa, dòng khách tập trung cao độ tại các khách sạn quy mô lớn và khu nghỉ dưỡng khép kín trên các đảo hoặc dọc đường Trần Phú. Các khách sạn xa biển cũng ghi nhận mức lấp đầy khả quan, đạt trên 70%.

Tại Ninh Bình, công suất phòng bình quân dịp nghỉ lễ đạt trên 75%. Riêng khu vực Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và khu vực các xã ven biển Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến đạt 95 - 100% trong các tối 26/4, 30/4 và 1/5.

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra tình trạng “cháy phòng” cục bộ tại nhiều thời điểm. Các bãi biển và những điểm du lịch nổi tiếng ở hai địa phương này luôn trong tình trạng kín khách.

Tại Quảng Trị, các cơ sở lưu trú du lịch hạng sao và cơ sở lưu trú du lịch tại phường Đồng Hới, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Khe Sanh, khu vực Cửa Tùng - Cửa Việt...luôn có công suất phòng ước đạt 90%, nhiều thời điểm cũng đầy khách lưu trú.

Để đón lượng khách bùng nổ trong kỳ nghỉ lễ năm nay, các dịch vụ giao thông, vận chuyển cũng diễn ra sôi động trên tất cả các loại hình, với năng lực phục vụ được tăng cường rõ rệt.

Các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm du lịch ghi nhận hệ số lấp đầy 80-100%; Vietnam Airlines khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng lần lượt khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025. Vietjet Air tăng gần 3.800 chuyến bay với tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế.

Ngành đường sắt cũng tăng chuyến trên nhiều tuyến trọng điểm, điều chỉnh tăng giá vé 3%, song song áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé cho nhiều đối tượng khách.

Các bến cảng thủy nội địa đã tăng thêm các chuyến tàu ra đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc…phục vụ khách du lịch và người dân dịp nghỉ lễ. Đồng thời, việc đưa vào khai thác một số tuyến cao tốc mới cùng chính sách miễn phí xe buýt, tàu điện tại Hà Nội góp phần tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Theo nhận định của Cục Du lịch quốc gia, xu hướng chủ đạo trong kỳ nghỉ lễ năm 2026 là du khách ưu tiên kỳ nghỉ ngắn với những hành trình trải nghiệm vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái. Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét. Các xu hướng mới như “Slow travel” (du lịch chậm), “Micro-holiday” (du lịch ngắn ngày) hay tìm đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên thay vì các lịch trình tham quan dày đặc như trước.

“Kết quả hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và 30/4 - 1/5 không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao mà còn cho thấy tín hiệu mở ra một mùa du lịch hè 2026 đầy sôi động phía trước”, Cục Du lịch nhận định.

Tạo đà cho kỳ vọng 2026

Ngành du lịch Việt Nam năm 2026 đặt mục tiêu đột phá với việc đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng.

Nguồn: Cục Thống kê.

Trước đó, các chuyên gia nhận định đây là một thách thức. Tuy nhiên, việc khách quốc tế đến Việt Nam quý I cao nhất lịch sử đã khiến nhiều người lạc quan hơn. Cụ thể, sang năm 2026, chỉ trong 3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý I các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

"Trong bối cảnh bứt phá ấn tượng này, mục tiêu cả năm đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, với doanh thu khoảng 1,125 triệu tỷ đồng là hoàn toàn có cơ sở đạt được, thậm chí là đạt sớm", ông Phạm Duy Nghĩa - Giám đốc Vietfoot Travel, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Chi hội Lữ hành Hà Nội - nói.

Còn ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, dự báo: "Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, việc tập trung vào các thị trường có khả năng chi tiêu cao như Nga, châu Âu, đồng thời duy trì thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Asean sẽ là chiến lược then chốt. Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và thu hút 150 triệu lượt khách nội địa trong năm nay hoàn toàn khả thi”.