Ốc mỡ xào tỏi ngon suýt xoa

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 03:00 AM (GMT+7)

Với những tín đồ ăn vặt thì đây không còn là món ăn lạ lẫm. Những con ốc mỡ ngọt dai với lớp tỏi phi vàng bao phủ thơm nức mũi sẽ làm bạn không thể kìm được.

Với món ốc mỡ xào tỏi thì việc chọn ốc là khâu khá quan trọng. Trong khi chọn ốc mỡ, bạn nên lưu ý lựa những con ốc mỡ chưa mở nắp. Bởi lẽ những con ốc đã há miệng, mở nắp chứng tỏ ốc đó không còn tươi nữa.

Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn những con quá to vì theo kinh nghiệm thì ốc càng to thì thịt sẽ càng dai và nhạt chứ ít ngọt. Vì thế, bạn nên lấy những con ốc mỡ to hơn ngón tay cái một chút là vừa vặn nhất và ngon hơn cả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1 kg ốc mỡ

- 4 cây sả

- Màu điều

- Đường, ớt bột

- Nước mắm

- Tỏi (khoảng 5 – 6 củ to), hành tím.

Cách chế biến ốc mỡ xào tỏi

- Bước 1: Làm sạch ốc mỡ

Ốc mỡ sẽ rất khó làm sạch, đặc biệt là sẽ vẫn để lại mùi tanh nếu như bạn không có mẹo rửa thật kỹ. Trước hết khi mua ốc về, bạn không cần xả nước vội mà ngâm ốc trước với nước vo gạo khoảng 3 tiếng (sử dụng ngay nước đầu).

Nếu không có sẵn nước vo gạo, bạn ngâm ốc trong thau kim loại cùng với các loại muỗng, nĩa kim loại cũng trong 3 tiếng. Đây là những mẹo làm sạch chất bùn trong ốc rất đơn giản mà lại hiệu quả.

- Bước 2: Chuẩn bị các nguyên liệu khác

Sả đập dập và băm nhuyễn

Tỏi và hành tím bạn cũng băm nhuyễn

- Bước 3: Chế biến ốc mỡ xòa tỏi

Bạn cho tỏi và hành tím vào phi thơm, sau đó cho thêm hỗn hợp 2 muỗng canh dầu điều + đường + sả vào, đảo đều cho dầu nóng và tạo thành hỗn hợp vàng óng sền sệt.

- Bước 4: Cuối cùng bạn chỉ cần trút ốc vào xào cùng. Bạn cứ liên tục đảo đều cho đến khi nào ốc mỡ mở nắp (há miệng) tức là ốc đã chí. Nêm thêm một chút ớt bột cùng nước mắm, xóc đều chảo cho gia vị thấm đều vào ốc là tắt bếp được.

Ốc mỡ xào tỏi “lên dĩa” có màu vàng óng ả tuyệt đẹp. Khều một miếng thịt ốc, chấm với chút nước mắm hoặc muối tiêu chanh mặn mà quyện với mùi tỏi phi thơm lừng, ăn kèm thêm vài cọng rau răm, ăn mãi cũng chưa thấy chán.

Chúc bạn thành công với món ăn này!