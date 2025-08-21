Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh: Du khách sẽ đổ về Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Lạt

Hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: QĐND.

Mùa hè đang dần khép lại, nhưng niềm đam mê du lịch của du khách Việt vẫn chưa hạ nhiệt khi dịp nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 2 tháng 9) – kỳ nghỉ lễ dài ngày cuối cùng trong năm – đang gần đến. Dữ liệu mới nhất được công bố bởi Booking.com, cho thấy một sự kết hợp đa dạng, hài hòa giữa nhu cầu khám phá trong nước và trải nghiệm văn hóa quốc tế, phản ánh sự quan tâm của du khách cho những hành trình quen thuộc lẫn những chuyến phiêu lưu khám phá văn hóa mới.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 80 năm Quốc khánh (2/9), khiến kỳ nghỉ dài ngày trở nên đáng mong đợi hơn bao giờ hết. Với 41% khách du lịch Việt Nam bày tỏ sự quan tâm cho những chuyến du lịch trong các dịp nghỉ lễ, nhiều người xem đây là cơ hội lý tưởng để tự thưởng cho mình một chuyến đi đáng nhớ.

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long – Hà Nội.

Dữ liệu từ Booking.com ghi nhận những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong các ngày nghỉ lễ năm nay (từ 29/8 đến 3/9/2025) - trải dài từ những hành trình gần gũi trong nước đến những chuyến du ngoạn đầy sắc màu tại nước ngoài - tất cả đều được thôi thúc bởi mong muốn được nghỉ ngơi, gắn kết với người thân và trải nghiệm những nền văn hóa mới.

Du lịch nội địa: Các thành phố giàu bản sắc văn hóa và du lịch biển lên ngôi

Các điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ năm nay phản ánh sự đa dạng trong sở thích du lịch của người Việt: từ những trung tâm văn hóa, lịch sử sôi động đến các bãi biển yên bình và những địa điểm với khí hậu mát mẻ - tất cả đều có đủ.

Dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội với chuối các hoạt động và lễ hội sôi động trở thành tâm điểm. Với 31% du khách được thôi thúc lên đường đi du lịch để tham gia các sự kiện lớn và đặc biệt, không khó hiểu khi Thủ đô vươn lên dẫn đầu danh sách điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, thu hút từ nhóm du khách cá nhân đến các gia đình và nhóm bạn muốn hòa mình vào không khí lễ hội.

Trong khi Thủ đô trở thành điểm hẹn cho những trải nghiệm văn hóa ý nghĩa, các bãi biển của Việt Nam vẫn duy trì được sức hút với những du khách muốn có một kỳ nghỉ yên bình. Đà Nẵng – xếp thứ hai trong số các điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất – nổi tiếng với bầu trời xanh trong vắt và bờ biển êm ả hiền hòa là điểm đến lý tưởng cho cả nghỉ dưỡng lẫn trải nghiệm. Các điểm đến khác như Nha Trang, Vũng Tàu, Huế, Hội An, Phú Quốc và Mũi Né cũng góp mặt trong danh sách, mỗi nơi đều mang sức hút riêng cho một kỳ nghỉ tràn ngập nắng vàng.

Thiên đường hoa ở Đà Lạt.

Bên cạnh các bãi biển còn có Đà Lạt - đứng thứ ba trong danh sách điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ này. Với 56% du khách Việt lên kế hoạch cho chuyến đi gần gũi với thiên nhiên trong năm nay, Đà Lạt sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhờ bầu không khí mát lành và hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời đa dạng. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh xếp thứ năm, mang đến trải nghiệm độc đáo với nhịp sống sôi động, các điểm vui chơi giải trí phù hợp cho cả gia đình và những chương trình văn hóa đặc sắc.

Du lịch quốc tế: Từ các điểm đến lân cận trong khu vực đến những chuyến đi xa đáng mơ ước

Du khách Việt cũng tìm đến các điểm đến trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho kỳ nghỉ dài này, với Bangkok là lựa chọn hàng đầu cho chuyến đi ngắn nhưng đầy hứng khởi. Singapore – với sự kết hợp độc đáo giữa nhịp sống hiện đại, bản sắc văn hóa đậm đà và những mảng xanh trong thành phố – đã tăng ba bậc so với cùng kỳ năm ngoái.

Hong Kong được nhiều du khách tìm kiếm.

Seoul và Tokyo cũng ghi nhận sự tăng trưởng trong lượng tìm kiếm nơi lưu trú. Hai thành phố này thu hút du khách Việt nhờ vẻ đẹp khi vào thu cùng nhịp sống đô thị năng động. Các thành phố châu Á khác như Kuala Lumpur, Hong Kong và Đài Bắc tiếp tục được quan tâm nhờ nền ẩm thực phong phú, các hoạt động giải trí đa dạng và ưu điểm thuận tiện khi di chuyển.

Hàn Quốc nằm trong những điểm đến được du khách Việt Nam ưa thích.

Top 10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất: Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Huế, Hội An, Phú Quốc, Mũi Né. Top 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất: Bangkok, Singapore, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Hong Kong, Đài Bắc, Sydney, Thượng Hải, Osaka.