Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo sau vụ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương

Liên quan đến sự việc nam du khách quê Hải Phòng gặp nạn và tử vong tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Sở Du lịch Ninh Bình đã có văn bản gửi ban quản lý các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách.

Trong văn bản, Sở Du lịch nêu rõ, thời gian gần đây, loại hình du lịch trong rừng được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm và khám phá thiên nhiên qua các hoạt động như đi bộ đường dài, leo núi, đạp xe, chèo kayak, tham quan hang động, cắm trại… Du khách có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Mặc dù công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được các cấp, các ngành, cơ sở kinh doanh thường xuyên quan tâm, song thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách dẫn đến một số vụ tai nạn khi đi du lịch trong rừng.

Để đảm bảo an toàn cho du khách khi trải nghiệm các loại hình du lịch trong rừng tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù, Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị UBND cấp xã, ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện một số nội dung, đặc biệt là các địa phương có loại hình du lịch trong rừng quan tâm chỉ đạo.

Cụ thể, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho du khách; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân, du khách dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ các nguy cơ và biện pháp phòng tránh khi đi du lịch trong rừng.

Ban quản lý các khu, điểm du lịch sinh thái cần tăng cường công tác khuyến cáo, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn, cắm mốc chỉ đường, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm, an ninh để kiểm soát chặt chẽ hoạt động trekking trái phép.

Các đơn vị phải công khai số điện thoại hỗ trợ khách du lịch tỉnh Ninh Bình (19000117) và số điện thoại của ban quản lý khu, điểm du lịch tại các vị trí dễ thấy. Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án cứu nạn, cứu hộ, chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ du khách trong mọi tình huống.

Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo du khách không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên, phải luôn đi theo đoàn, tuyệt đối không tách nhóm hoặc đi một mình. Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình

Sở Du lịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành bồi dưỡng và cử hướng dẫn viên có kinh nghiệm, am hiểu địa hình, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ tham gia đoàn; hướng dẫn viên khi tổ chức tour cần phổ biến kỹ nội quy, lộ trình và trang thiết bị cần thiết.

Bên cạnh đó, du khách cần tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo, hướng dẫn an toàn, chuẩn bị sức khỏe, trang thiết bị phù hợp trước khi tham gia các hoạt động trong rừng, cụ thể như: Luôn đi theo đoàn, tuyệt đối không tách nhóm hoặc đi một mình; trang phục gọn gàng, có giày leo núi phù hợp, mang theo áo mưa, thuốc chống côn trùng; chuẩn bị đầy đủ nước uống, một số vật dụng y tế cơ bản, đồ ăn nhẹ cần thiết.

Đồng thời, du khách cần giữ liên lạc thường xuyên với hướng dẫn viên/nhóm, tuân thủ tín hiệu tập trung; không xâm hại cảnh quan thiên nhiên, không chạm vào động, thực vật lạ; thông báo ngay cho hướng dẫn viên hoặc ban quản lý nếu cảm thấy mệt, lạc đường hoặc gặp sự cố.

Ngoài các vấn đề nêu trên, khách du lịch cũng tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên.