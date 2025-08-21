Du khách mang cơm cuộn, bún chả, chờ 10 tiếng để xem hợp luyện mừng 2/9

Hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ trưa 21/8, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về trung tâm Hà Nội, đặc biệt là khu vực quanh Lăng Bác, để chờ theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh diễn ra lúc 20h cùng ngày tại Quảng trường Ba Đình.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trên các tuyến đường dẫn tới Quảng trường Ba Đình như Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hàng Bài…, đã tập trung rất đông người dân và du khách.

Để có vị trí đẹp nhất, nhiều người còn trải chiếu, bạt “giữ chỗ” từ sớm, mang theo quạt, đồ ăn, nước uống, thậm chí cả dụng cụ cổ vũ.

Thảo Trang (SN 2005, quê Thanh Hóa) và Hồng Ánh (SN 2006, quê Bắc Giang cũ) có mặt tại ngã tư Lê Hồng Phong – Hùng Vương từ 12h trưa. Hai cô gái trẻ chuẩn bị bạt ngồi, 10 cuốn cơm cuộn, nước uống, ô và quạt.

“Đây là lần đầu tiên được theo dõi diễu binh diễu hành nên chúng mình rất háo hức, sẵn sàng chờ 10 tiếng để chiêm ngưỡng những khoảnh khắc ấn tượng nhất”, Trang cho biết.

Trong không khí lễ hội tưng bừng, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1993, ở Hậu Lộc, Thanh Hoá) cũng đưa 3 con nhỏ ra Hà Nội du lịch 3 ngày 2 đêm, kết hợp theo dõi màn diễu binh, diễu hành.

Chị cho hay, dù con còn nhỏ (bé nhỏ nhất mới 22 tháng tuổi), việc di chuyển và chăm sóc vất vả nhưng cả 4 mẹ con đều hào hứng, phấn khích chờ đợi được xem buổi tổng hợp luyện diễu binh.

"Dù mệt nhưng vui vì gia đình mình không biết khi nào mới có cơ hội để được xem diễu binh, diễu hành tiếp nữa", chị bày tỏ.

Chị Đỗ Thị Hồng (phải) và em gái Đỗ Thị Hiền cũng đưa 6 con nhỏ từ ngoại thành Hà Nội về khu vực Ba Đình từ 10h.

Cả gia đình mang theo bún chả, trà sữa để ăn trưa, đồng thời dự tính sẽ xem hết các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính để cảm nhận trọn vẹn không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cũng có mặt từ sớm, Sỹ Thị Hiền (SN 2006, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và Phùng Bích Thảo (SN 2006, Cao đẳng Y Dược Hà Nội) đã di chuyển 15km đến đường Hùng Vương. Hai bạn trẻ trải bạt ngồi, chuẩn bị bánh mì, sữa, xúc xích…

"Chúng mình sẽ cố gắng tham dự cả buổi lễ chính, còn hôm nay đi để lấy kinh nghiệm và lựa chọn vị trí đẹp, thuận tiện quanh đây", đôi bạn chia sẻ.

Bà Vũ Thị Thủy (68 tuổi) và em gái Vũ Thị Thắm vượt đường xa về Hà Nội. Bà Thủy bay từ TPHCM, còn bà Thắm đi từ Điện Biên. Trước đó, bà Thủy từng tham dự sự kiện A70 tại Điện Biên hồi năm ngoái và A50 ở TPHCM vừa qua.

Anh Lars Varga (người Đức) cùng bạn gái vừa từ Tuyên Quang về Hà Nội cũng hòa vào dòng người. Ban đầu, anh ngỡ ngàng khi thấy hàng nghìn người mặc áo đỏ sao vàng, xếp hàng chật kín các tuyến phố quanh Lăng Bác.

Sau khi biết đây là buổi tổng hợp luyện A80, cặp đôi bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú trước tinh thần yêu nước cũng như niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.