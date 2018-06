Những món ăn đốn tim du khách tại ngôi chợ lâu đời nhất phố Hội

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 13:00 PM (GMT+7)

Sự kiện:

Chợ nằm ở điểm giao của các con phố Trần Phú, Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học, ngay trung tâm phố cổ. Bạn chỉ mất vài phút tản bộ là có thể đến với khu chợ này và thưởng thức những món ăn đường phố đặc trưng của Hội An.

Chợ Hội An thời vang bóng từng là nơi trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước sầm uất, nhộn nhịp. Đến nay, dù thời đại có phát triển nhưng chợ vẫn giữ nguyên những nét mua bán truyền thống xưa cũ của người miền Trung. Đây cũng là một trong số những di tích còn giữ nguyên vẹn từ xưa đến bây giờ.

Cao lầu

Đặc sản của Hội An có lẽ không gì thay thế được cao lầu, món ăn có từ hàng trăm năm nay của khu phố cổ nhỏ nhắn này.

Không giống như mì quảng, bún, hay bánh ướt, sợi cao lầu dai hơn, có màu vàng đục, thường được ăn kèm với nước dùng từ tôm, thịt và các loại rau sống.

Cao lầu được chế biến một cách công phu, để sợi mì được vàng và ngon, người làm mì phải loại tro nấu từ Cù Lao Chàm ngâm với gạo mới cho ra sợi mì giòn, dai và khô đặc trưng. Đây là món ngon mà bất kỳ du khách nào tới Hội An cũng nên thử một lần. Món ăn từng được báo Anh khen ngợi là món ăn "chứa đựng lịch sử của cả Hội An", mỗi tô có giá từ 30.000 đồng

Bánh ướt thịt nướng

Thịt nướng phải là loại nạc vai mềm. Thịt được nướng trên bếp than. Người nướng sẽ canh thịt sao cho vừa cháy sém, toả mùi thơm là có thể lấy xuống. Món ăn sẽ không tròn vị nếu thiếu chén nước chấm chung không có độ quyện của gan và tương đậu.

Mỗi phần ăn có giá dao động 20.000 đồng, mỗi que thịt nướng gọi thêm có giá 5.000 - 6.000 đồng.

Bún thịt nướng

Bún thịt nướng trong chợ Hội An ngoài sợi bún có độ dai và thơm hơn thì nước sốt chan lên là điểm nhấn tạo sự khác biệt so với những nơi khác. Thịt cũng được ướp kỹ rồi nướng trên bếp than đỏ, thơm phức. Trong chợ có hơn 3 quán bán món ăn này. Mỗi hàng có một phong cách nấu nướng riêng nhưng hương vị tại quán chị Liễu được nhiều khách phản hồi yêu thích nhất. Một tô bún có giá từ 30.000 đồng.

Bánh đa xúc hến

Phần bánh đa xúc hến xào không thể khiến chiếc dạ dày của bạn được lầp đầy nhưng lại là món lót dạ được nhiều người yêu thích bởi khách du lịch. Từng miếng bánh mềm bởi phần bánh ướt, giòn từ bánh tráng, ăn kèm với phần hến xào thơm phức làm nên một hương vị rất đặc trưng cho món ngon này.

Thưởng thức một phần bánh đập hến xào với vị mặn mòi của hến, độ giòn từ bánh tráng, mềm ngon từ bánh ướt sẽ khiến chiếc dạ dày của bạn được vỗ yên để tiếp tục cho chuyến hành trình khám phá Hội An.

Bánh hoa hồng trắng

Bánh vạc hay còn có tên gọi khác là bánh hoa hồng trắng mặc dù xuất hiện chưa lâu nhưng lại là món ăn không thiếu trong bất cứ menu của quán ăn nào ở phố Hội.

Bánh vạc được làm với nguyên liệu chính là tinh bột gạo, tuy nhiên muốn có được một phần bánh vạc trong và ngon thì bột gạo cần được lọc đi lọc lại nhiều lần. Bột lọc càng kĩ thì bánh sẽ càng ngon và dai hơn.

Phần nhân bánh được làm chủ yếu từ thịt, tôm băm nhuyễn, ướp chung với nấm mèo, nước mắm, tiêu, hành,… Từng chiếc bánh vạc được chế biến theo 2 cách, một là làm chính phần nhân rồi cho vào bánh, một là để phần nhân sống rồi hấp chung với bánh. Bánh vạc được phủ lên với một lớp hành phi, ăn kèm với nước chấm chua ngọt. Món ngon đặc trưng phố Hội này cũng là thực đơn không thể thiếu trong cẩm nang du lịch Hội An của bạn.