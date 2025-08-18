10 điểm đến trong và ngoài nước khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp 2/9

Mùa hè dần kết thúc nhưng đam mê du lịch của khách Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt khi dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Đây cũng là kỳ nghỉ lễ dài ngày cuối cùng của năm, khiến lượng đặt phòng, tour tăng cao khi có tới 41% khách Việt bày tỏ quan tâm cho những chuyến đi.

Ngày 12/8, Booking.com, nền tảng du lịch trực tuyến có trụ sở tại Hà Lan, công bố danh sách 10 điểm đến nội địa và quốc tế được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp này, đặc biệt trong thời điểm từ 29/8 đến 3/9.

Gregoyre, du khách Pháp chụp ảnh ở khu vực gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 12/8. Ảnh: Giang Huy

Năm nay, Hà Nội thu hút du khách trong và ngoài nước nhờ đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, thăng 6 hạng so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 31% khách tìm kiếm đều lựa chọn điểm đến là Hà Nội.

Đứng thứ hai là Đà Nẵng, điểm đến nổi tiếng với biệt danh "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" cùng các món ăn ngon, nhiều nhà hàng nằm trong danh sách Michelin và bãi biển đẹp. Đà Lạt, quán quân dịp 2/9 năm ngoái hiện đứng thứ ba. Với 56% du khách Việt lên kế hoạch cho chuyến đi gần gũi với thiên nhiên trong năm nay, Đà Lạt là lựa chọn hoàn hảo nhờ bầu không khí mát mẻ cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời đa dạng.

Top 10 điểm đến trong nước và quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất

Theo đánh giá từ Booking.com, các điểm đến nội địa được tìm kiếm dịp này phản ánh sự đa dạng trong sở thích du lịch của khách Việt: từ trung tâm văn hóa, lịch sử đến các bãi biển, địa điểm có khí hậu mát mẻ.

Ngoài các điểm đến trong nước, khách Việt cũng quan tâm đến các thành phố quốc tế. Bangkok, Thái Lan vẫn là lựa chọn hàng đầu với tỷ lệ tìm kiếm nhiều nhất trên Booking.com. Singapore, điểm đến kết hợp giữa nhịp sống hiện đại, bản sắc văn hóa và những mảng xanh trong thành phố, cũng nằm trong danh sách được khách Việt ưu ái. So với cùng kỳ năm ngoái, thứ tự tìm kiếm của Singapore cũng tăng ba bậc.

Seoul và Tokyo cũng ghi nhận sự tăng trưởng trong lượng tìm kiếm nơi lưu trú. Hai thành phố này thu hút du khách Việt nhờ vẻ đẹp khi vào thu cùng nhịp sống đô thị năng động. Các thành phố châu Á khác như Kuala Lumpur, Hong Kong và Đài Bắc tiếp tục được quan tâm nhờ nền ẩm thực phong phú, các hoạt động giải trí đa dạng và ưu điểm thuận tiện khi di chuyển.