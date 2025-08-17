Tour yêu nước, khám phá di sản “lên ngôi” dịp lễ 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội trở thành tâm điểm của cả nước với lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Ba Đình. Không chỉ là sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt, đây còn là dịp để du khách từ khắp mọi miền hội tụ về Thủ đô, hòa vào dòng người nô nức chiêm ngưỡng những khoảnh khắc thiêng liêng, lắng nghe âm vang của lịch sử.

Nhiều bạn trẻ hào hứng check-in tại Lăng Bác - Ảnh: Facebook Thịnh Seven

Nắm bắt “thời điểm vàng” này, nhiều công ty lữ hành đã nhanh chóng giới thiệu loạt tour độc đáo, kết hợp giữa hành trình tham quan di tích, tìm hiểu câu chuyện lịch sử với trải nghiệm bầu không khí lễ hội. Những chuyến đi ấy không chỉ đưa du khách ngược dòng thời gian, sống trọn cảm xúc tự hào dân tộc, mà còn mang lại những trải nghiệm văn hóa – du lịch trọn vẹn và ý nghĩa.

Đa dạng tour ngày Tết Độc lập

Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, từ đầu tháng 8, thị trường tour Hà Nội và các điểm di sản miền Bắc đã nhộn nhịp đón khách đặt chỗ cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Các gói tour được thiết kế đa dạng, từ 1–6 ngày, kết hợp dự sự kiện duyệt binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình với hành trình khám phá di tích lịch sử, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Thủ đô.

Ở phân khúc cao cấp, Saigontourist giới thiệu tour 6 ngày 5 đêm, giá hơn 13 triệu đồng/người. Hành trình đưa du khách dự lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch, chùa Một Cột, Hồ Tây, chùa Trấn Quốc, nhà số 48 Hàng Ngang… Ngoài Hà Nội, tour còn kết hợp tham quan Hạ Long, chùa Bái Đính, Tràng An, nhà thờ đá Phát Diệm, Tam Đảo và khu du lịch Tây Thiên. Phù hợp với nhóm khách muốn trải nghiệm trọn vẹn miền Bắc trong một chuyến đi kết hợp sự kiện – di sản – nghỉ dưỡng.

Vietravel tập trung vào các sản phẩm giá hợp lý, đồng thời tăng cường liên kết hàng không, khách sạn, vận chuyển để giữ giá ổn định mùa cao điểm. Nổi bật là chùm tour GenZ “Yêu nước ở trong Gen chúng mình” chỉ từ 2,49 triệu đồng. Tour xuyên Việt đi qua các miền di sản từ 2,39 triệu đồng. Sản phẩm hướng đến giới trẻ yêu thích trải nghiệm mới, khám phá theo phong cách năng động.

Hà Nội ngập tràn cờ hoa rực rỡ, chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh Khánh Huy

Vietluxtour ghi dấu với các tour đậm chất “về nguồn” như “Dấu ấn theo chân Bác” (Hà Nội – Thái Nguyên – Tuyên Quang), “Nhớ về mùa thu Tháng Tám” (Hà Nội – Tuyên Quang). Lịch trình đưa khách đến các địa danh gắn liền lịch sử cách mạng, kết hợp tham quan cảnh đẹp và giao lưu với người dân địa phương.

Ở phân khúc tour ngắn ngày, nhiều lựa chọn độc đáo cũng được tung ra. City tour bằng xe máy cổ dành cho nhóm bạn trẻ thích khám phá phố thị, ghé cầu Long Biên, hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ, thưởng thức phở, bún chả, cà phê trứng. Lớp học nấu ăn đưa du khách vào chợ truyền thống chọn nguyên liệu, nghe kể chuyện về từng món ăn, rồi tự tay chế biến và thưởng thức. Văn hóa cà phê Hà Nội cũng là điểm nhấn với những quán cà phê trăm tuổi xen lẫn các không gian sáng tạo mới mẻ.

Ngoài ra, các tour còn kết hợp trải nghiệm làng nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, hoặc thưởng thức nghệ thuật múa rối nước tại Nhà hát Thăng Long – nét văn hóa dân gian đặc sắc của người Việt.

Chị Lê Thị Mai (Đà Nẵng) cho biết: “Tôi rất háo hức vì năm nay sẽ được chứng kiến duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình. Gia đình tôi chọn tour kết hợp tham quan di tích lịch sử và thưởng thức ẩm thực phố cổ, hy vọng vừa tận hưởng không khí lễ hội vừa có một kỳ nghỉ ý nghĩa”.

Anh Nguyễn Văn Hùng (TP HCM) chia sẻ: “Vào dịp 30/4 vừa qua, tôi đã có dịp chứng kiến lễ duyệt binh tại TP HCM. Buổi lễ trang nghiêm với không khí hào hùng, từng bước chân đều tăm tắp của lực lượng quân đội in sâu trong ký ức tôi. Dịp 2/9 tới đây, tôi quyết định ra Hà Nội để trực tiếp xem lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình – nơi lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc”.

Chị Thu Hương (Quảng Ninh) cũng chia sẻ: “Năm nay Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nên tôi tranh thủ đưa con lên xem. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội để các cháu hiểu hơn về lịch sử và tự hào về truyền thống dân tộc”.

Travel blogger Huyền Bùi chia sẻ: “Mỗi dịp lễ lớn, tôi luôn háo hức chờ đón những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và ý nghĩa. Dịp 2/9 năm nay, được trực tiếp tham dự lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Đây không chỉ là cơ hội để tôi hòa mình vào không khí lịch sử hào hùng, mà còn để khám phá vẻ đẹp rực rỡ và nhịp sống sôi động của Thủ đô trong những ngày lễ hội đặc biệt”.

Chọn tour nào tăng trải nghiệm?

Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, travel blogger Huyền Bùi đánh giá, thị trường tour khám phá miền Bắc dịp lễ 2/9 rất đa dạng, đáp ứng được nhiều nhu cầu và sở thích khác nhau của du khách.

“Các tour tại Hà Nội và các tỉnh lân cận được thiết kế linh hoạt, từ những chuyến đi nhẹ nhàng, thư thái đến hành trình khám phá sâu sắc và trọn vẹn. Saigontourist, Vietravel chủ yếu hướng đến nhóm khách gia đình, người lớn tuổi hay những ai mong muốn một chuyến đi kết hợp giữa nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa lịch sử. Trong khi đó, những tour dành cho giới trẻ lại tập trung khai thác trải nghiệm thực tế, khám phá ẩm thực đường phố, cũng như các điểm check-in hấp dẫn”, chị chia sẻ.

Nhà tù Hoả Lò điểm đến lịch sử sống động giữa lòng Thủ đô - Ảnh Vietnam

Tuy vậy, travel blogger Huyền Bùi cũng cảnh báo: “Dịp lễ là mùa cao điểm nên nhiều tour thường thiết kế lịch trình khá dày đặc, di chuyển gấp gáp, khiến du khách khó lòng tận hưởng trọn vẹn từng địa điểm. Những tour giá rẻ đôi khi bỏ qua các trải nghiệm quan trọng hoặc điểm đến hấp dẫn, dễ làm du khách thất vọng”.

Để lựa chọn tour “đáng đồng tiền bát gạo”, theo chị, du khách cần chú ý kỹ càng đến lịch trình chi tiết, thời gian dừng chân tại từng điểm tham quan cũng như các dịch vụ kèm theo như loại phương tiện, chất lượng lưu trú, hướng dẫn viên bản địa. Nên tránh những tour có mức giá thấp bất thường, thiếu minh bạch thông tin. Ưu tiên các đơn vị uy tín với nhiều đánh giá tích cực.

“Mỗi mùa lễ hội là dịp đặc biệt để du khách hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội và trải nghiệm sâu sắc văn hóa, lịch sử cùng cảnh sắc thiên nhiên độc đáo của điểm đến. Hãy chọn tour giúp bạn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc - từ âm thanh phố phường, hương vị ẩm thực đến những câu chuyện văn hóa đầy cảm xúc”, travel blogger Huyền Bùi nhấn mạnh.

5 món ngon Hà Nội nhất định phải thử Phở Hà Nội: Món quốc hồn quốc túy với nước dùng trong vắt, đậm vị xương hầm và bánh phở mềm mịn. Bún chả: Hương vị đặc trưng của thịt nướng than hoa thơm lừng, hòa quyện cùng nước chấm chua ngọt, rau thơm tươi ngon. Bánh cuốn Thanh Trì: Lớp bánh mỏng, mềm, nhân thịt băm và mộc nhĩ, ăn kèm chả quế hấp dẫn. Cà phê trứng: Đặc sản cà phê Hà Nội với lớp kem trứng béo ngậy, hòa quyện cùng vị đắng nhẹ của cà phê. Chả cá Lã Vọng: Cá tẩm nghệ nướng vàng, ăn kèm bún, mắm tôm và thì là tạo nên hương vị khó quên.