Làng chài 'vô danh', biển xanh, cát trắng, ít người biết ở Lâm Đồng

Giữa tháng 7, anh Lữ Duy Tường (27 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng 2 người bạn đi từ Mũi Né tới bãi biển Cổ Thạch, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (trước là xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để khám phá, cắm trại trong 2 ngày 1 đêm.

Nơi đây nổi tiếng với làn nước trong xanh, sóng không quá lớn, những bãi đá nhiều màu sắc, hình thù đa dạng nhờ tác động của nước biển và thủy triều.

Tuy nhiên, thay vì hạ trại ở những khu vực đông người dân, du khách, nhóm anh Tường tìm tới Mũi Trọ - một làng chài "vô danh trên bản đồ du lịch".

Khu vực nhóm anh Tường lựa chọn dừng chân cắm trại có biển xanh trong, cát trắng trải dài rất đẹp mắt

"Mình thích tìm kiếm những địa điểm ít người biết tới, cảnh quan nguyên sơ, mộc mạc. Quan sát trên bản đồ, mình thấy nơi đây nằm tách biệt khu dân cư, chưa khai thác du lịch, phía trước là biển, phía sau là đồi thấp, rặng cây.

Mình không tìm thấy thông tin nào về làng chài này trong các nhóm du lịch, cắm trại trên mạng xã hội. Điều đó càng khiến mình tò mò", anh Tường cho biết.

Để đến được làng chài Mũi Trọ, từ Mũi Né, nhóm anh Tường đi theo quốc lộ 1A, rẽ vào đường tỉnh 716, hướng về bãi biển Cổ Thạch. Từ đây, nhóm tiếp tục di chuyển khoảng 2km. Đường vào làng chài là đường mòn, cát dày, lún, rất khó di chuyển.

Làng chài hiện ra trước mắt với vài hộ dân sống ven biển, vài chục chiếc thuyền thúng. Mặt trước là biển cả mênh mông, sau lưng là dãy đồi thấp rộng lớn bao bọc. "Không gian yên ắng lạ thường. Không có khách du lịch nào ở đây", anh Tường nói.

Nơi đây chỉ có vài nhà dân sát biển, không gian yên bình

"Nhóm mình dựng lều ở bãi đất bằng phẳng bên rừng dương với thảm cỏ xanh êm ái. Thời tiết đẹp, nắng to, nước biển xanh ngắt, gió thổi mát rượi", anh Tường chia sẻ.

Những đứa trẻ trong làng vô tư vui chơi trên bờ biển

Buổi chiều, anh Tường lái xe máy khoảng 7km đến chợ địa phương mua hải sản, trái cây để nấu bữa tối. Khu chợ có đa dạng các loại hải sản tươi sống như ốc, nghêu, sò, tôm, mực, cá...

"Du khách từ xa tới thì nên trả giá một xíu. Nhìn chung, hải sản ngon và giá phải chăng, ví dụ như hàu giá 35.000 đồng/kg, sò lông 30.000 đồng/kg, mực 220.000 đồng/kg, tôm 250.000 đồng/kg", anh Tường cho biết.

Bữa tối của nhóm du khách. Họ có kinh nghiệm cắm trại nên mang đầy đủ đồ dùng phục vụ nấu nướng

Ban đêm, trăng lên, gió lặng, sóng dịu êm hơn. Ánh trăng soi xuống mặt biển lấp lánh, khiến khung cảnh càng đẹp mắt và bình yên. "Chúng tôi ăn no nê, ngắm biển rồi ngủ ngon lành trong lều. Thời tiết mát lạnh, tiếng sóng vỗ rì rào", anh Tường nói.

Ban đêm, khung cảnh càng trở nên đẹp và yên bình

Buổi sáng, nhóm thức dậy sớm đón ánh bình minh và ngắm nhìn người dân làng chài đưa thuyền thúng vào bờ, gỡ mẻ lưới nhanh cho kịp buổi chợ sớm. Khi mặt trời bắt đầu lên cao, nắng ấm dần, nhóm lao xuống biển để tắm mát.

Khung cảnh bình minh

Người dân làng chài hiền lành, chất phác

Anh Tường cho biết, du khách cũng có thể cắm trại tại bãi Cổ Thạch, nơi có nhiều dịch vụ hơn rồi buổi sáng đi bộ dọc bờ biển, tìm tới làng chài Mũi Trọ.

Nơi này cách chùa Cổ Thạch tầm 2,4km, mũi La Gàn 4,5km, bãi đá 7 màu 3,3km

Từ trung tâm TPHCM di chuyển tới làng chài Mũi Trọ khoảng 270km.

"Đây là nơi lý tưởng cho những du khách muốn tìm kiếm bãi biển đẹp, hoang sơ, không xô bồ, đông đúc", anh Tường chia sẻ.